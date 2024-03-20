Беспилотники атаковали Энгельс. Там находится база стратегической авиации ВС РФ

Дроны в ночь на 20 марта атаковали город Энгельс Саратовской области. Глава региона Роман Бусаргин заявил, что беспилотники были уничтожены системой ПВО, которая «сработала своевременно и эффективно».

«Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков предварительно нет», — написал он в телеграм-канале.

Минобороны РФ, в свою очередь, объявило, что над Саратовской областью были уничтожены четыре беспилотника «самолетного типа».

В Энгельсском районе расположена авиабаза Воздушно-космических сил РФ «Энгельс 2», где базируются российские стратегические бомбардировщики, запускающие ракеты по Украине. Авиабаза уже несколько раз оказывалась под ударами. Вероятно, чтобы минимизировать потери, на авиабазе в Энгельсе обкладывали бомбардировщики шинами и рисовали самолеты на асфальте.