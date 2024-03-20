Новый президент Международного уголовного суда заявила, что Путин не избежит ответственности за войну в Украине

Новый президент Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ выразила уверенность, что президент России Владимир Путин будет привлечен к ответственности за военные преступления в Украине. Такое мнение она высказала в интервью Kyodo News.

В ответ на вопрос журналистов она процитировала, как утверждается, китайскую пословицу: «Месть небес медленная, но верная».

Аканэ признала проблемы, с которыми сталкивается МУС, это касается в том числе того, что «за последние два года не было случаев, которые привели к арестам людей», против которых выдали ордер на арест.

Судья из Японии Томоко Аканэ была в числе трех судей МУС, которые в марте 2023 года подписали ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по обвинению в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. В марте 2024 года она стала председателем МУС.

В России против Аканэ заведено дело по статьям о заведомо незаконном заключении под стражу и подготовке к нападению на представителя иностранного государства. МВД России объявило ее в розыск.

5 марта 2024 года МУС выдал ордера на арест командующего дальней авиацией ВКС РФ Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом Виктора Соколова. Их подозревают в преступлениях, совершенных во время войны в Украине в период с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Россия не признает решения Международного уголовного суда. «Там идут и разные закрытые процессы, которые делаются в секрете», — добавил Песков. По его словам, к таким действиям Москва относится «соответствующим образом».

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