Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что РФ не признает решения Международного уголовного суда. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы не участники [Римского] статута, мы не признаем это», — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать выдачу Международным уголовным судом ордеров на арест российских командующих.

«Там идут и разные закрытые процессы, которые делаются в секрете», — добавил Песков. По его словам, к таким действиям Москва относится «соответствующим образом».

5 марта МУС выдал ордеры на арест командующего дальней авиацией РФ генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом РФ адмирала Виктора Соколова. Основанием для этого стало нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Украины — палата предварительного производства МУС пришла к выводу, что удары по большей части были направлены против гражданских объектов.

В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина по подозрению в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Аналогичный ордер был выписан на уполномоченную по правам ребенка при президенте Марию Львову-Белову.

Россия не ратифицировала Римский статут, регулирующий деятельность МУС, поэтому не обязана исполнять его ордеры на арест и оказывать суду содействие.