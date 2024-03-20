Глава Пентагона: выживание Украины в опасности, безопасность США под угрозой

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что для украинской армии сложилась опасная ситуация. Об этом он сказал, выступая 19 марта на пресс-конференции по итогам заседания группы союзников Украины в , пишет Reuters.

«Сегодня выживание Украины находится в опасности, а безопасность Америки — под угрозой… Сегодня я уезжаю отсюда с полной решимостью продолжать оказывать американскую помощь в обеспечении безопасности и поставлять боеприпасы. Это вопрос выживания и суверенитета для Украины, а также вопрос чести и безопасности для Америки», — сказал Остин на пресс-конференции.

Министр обороны США не стал говорить, как Вашингтон собирается поддерживать Украину без дополнительного финансирования.

По словам официальных лиц США, которых цитирует Reuters, недостаток финансирования сказывается на ситуации в Украине, где российские войска продвигаются вперед, а ВСУ сталкиваются с нехваткой боеприпасов.

«Я думаю, что наши союзники прекрасно осведомлены о ситуации с финансированием, а украинцы — больше, чем кто-либо другой, из-за нехватки средств, возникшей из-за того, что мы не можем осуществлять поставки», — сказал на условиях анонимности высокопоставленный представитель Минобороны США.

Администрация президента США Джо Байдена ищет способ отправить вооружение украинской армии, пока конгресс не одобрил выделение Украине военной помощи в размере 61 миллиарда долларов. Сенат конгресса США в феврале одобрил соответствующий законопроект, но в палате представителей его не рассматривали.

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