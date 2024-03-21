Минобороны РФ объявило о сбитых над Белгородской областью 10 снарядах РСЗО Vampire. Повреждена «Белгород-Арена»

Обновление: В результате обстрела повреждена «Белгород-Арена», сообщил РИА Новости директор спортивного комплекса Юрий Черников. По его словам, пострадал административный корпус. «Мой кабинет, кабинеты секретаря — их нет, все разбито. Повреждения стекол процентов на 20%. Ну и оборудование — тоже много повреждений», — сообщил Черников, добавив, что люди не пострадали.

Минобороны РФ заявило о новой «попытке киевского режима совершить террористическую атаку» на объекты в Белгородской области. Над регионом, говорится в опубликованном военным ведомством утром 21 марта сообщении, были уничтожены 10 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.

Глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале около 08:00 мск сообщил о ракетной опасности, а спустя 20 минут — об отмене тревоги. Гладков на момент публикации новости данные о пострадавших и разрушениях не сообщал. Baza, в свою очередь, пишет, что ранения в результате обстрела получили пять человек.

Интенсивность обстрелов Белгородская область последние недели значительно увеличилась. 19 марта власти региона сообщали, что за прошедшую неделю в Белгородской области погибли 16 мирных жителей, 20 марта во время обстрела был убит еще один человек.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя обстрелы Белгородской области, заявил, что Россия может «ответить тем же» и ударить про гражданской инфраструктуре Украины. Войска РФ с начала полномасштабного вторжения наносят удары по гражданским объектам Украины, но утверждают, что бьют по военной инфраструктуре.

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«Надеялись доползти до избирательных участков живыми» Что о переизбрании Путина думают в Белгороде? Накануне «выборов» ВСУ постоянно обстреливали город, а отряды ГУР пытались прорвать границу

Что происходит в Белгороде

«Надеялись доползти до избирательных участков живыми» Что о переизбрании Путина думают в Белгороде? Накануне «выборов» ВСУ постоянно обстреливали город, а отряды ГУР пытались прорвать границу