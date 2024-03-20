Путин пригрозил, что Россия в ответ на обстрелы Белгородской области ударит по гражданским объектам Украины (но Россия и так это делает уже два года)

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал обстрелы Белгородской области со стороны Украины в ходе встречи со своими доверенными лицами в Кремле. Видеозаписи выступления Путина распространил пропагандистский телеграм-канал «Смотри».

В ходе встречи Путин заявил, что хочет «выразить слова благодарности и восхищения жителями Белгородской области и других пограничных регионов». «Хочу выразить слова благодарности за ваше мужество. И, конечно, мы сделаем все, чтобы людей поддержать: и тех, кто потерял бизнес, и просто рядовых граждан, кто потерял жилье, и по многим другим, не буду все перечислять. Есть над чем работать, и мы сделаем все, что от нас зависит», — сказал президент РФ.

Путин добавил, что власти России будут работать над тем, чтобы обеспечить безопасность жителей приграничных регионов.

Первичная задача — обеспечить безопасность. Здесь существуют разные способы, они не простые, но мы это сделаем. Я уже говорил об этом, просто сейчас не хочу в торжественной обстановке вдаваться в детали. Но будем безусловно, будем над этим работать. Говорил также о том, почему это противник предпринимает такие действия. Конечно, мы можем ответить тем же. Вот тем же мы можем ответить. И по гражданской инфраструктуре и по всем другим объектам подобного рода, по которым противник наносит удар. У нас есть свои взгляды на этот счет и свои планы. Будем идти по тому, что мы наметили.

Украина начала усиленно обстреливать Белгородскую область накануне выборов президента РФ. Владимир Путин говорил, что так Украина пытается сорвать выборы президента России. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил 19 марта, что за неделю в области из-за обстрелов погибли 16 человек, ранения получили 98 человек. 20 марта при обстреле Белгорода и Белгородского района погиб один человек погиб, два пострадали.

Российские войска регулярно обстреливают города Украины, В результате российских атак повреждения получают жилые дома, жертвами обстрелов становятся мирные жители.

Читайте также

Война Семьсот пятьдесят шестой день. Онлайн «Медузы»

Читайте также

Война Семьсот пятьдесят шестой день. Онлайн «Медузы»