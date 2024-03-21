Россия нанесла ракетный удар по Украине. В Киеве обломки сбитых ракет упали на жилые дома

Российские войска в ночь на 21 марта нанесли ракетный удар по Украине. Воздушная тревога была объявлена по всей стране, пишет «Украинская правда».

В Киеве и районе столицы Украины силы противовоздушной обороны сбили около 30 ракет, сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко. Он отметил, что это первый обстрел Киева за 44 дня. По данным местных властей, войска РФ нанесли удар крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55.

По предварительным данным, в трех районах Киева обломки сбитых ракет упали на жилые дома и здания, а также автомобили, вызвав пожары.

В Шевченковском районе в поврежденном многоэтажном доме загорелась квартира, местных жителей эвакуировали. В других домах взрывной волной выбило окна.

В Святошинском районе обломки повредили здание детского сада и многоэтажный дом. В Подольском районе обломки упали на территорию нежилой застройки и на крышу жилого дома.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки пострадали 10 человек, двое из них были госпитализированы. Остальным врачи оказали помощь на месте. По данным Попко, ранения получили 11-летняя девочка и 38-летний мужчина.

Российские и украинские военные обстрел пока не комментировали.

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