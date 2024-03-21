Власти приграничного Грайворона призвали местных жителей уехать из Белгородской области

Глава администрации Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев через соцсети обратился к местным жителям.

«Обращаюсь к тем, кто остался в округе. Ситуация продолжает оставаться напряженной. Прошу вас принять правильное решение и временно покинуть территорию городского округа», — написал он в телеграм-канале.

По его словам, жителей Грайворона готовы принять в Ярославской области. «Пожалуйста, напишите мне, кто готов уехать. Мы организуем отъезд. Мы стараемся доставлять продукты питания жителям, но это зависит от оперативной обстановки. Настоятельно рекомендую не подвергать себя и своих близких опасности», — добавил чиновник.

В марте 2024 года значительно возросла интенсивность обстрелов Белгородской области со стороны Украины. На фоне обстрелов власти начали временно отселять людей из Грайворонского округа, где проживали больше 26 тысяч человек. 20 марта при обстреле Грайворона погибли два человека и еще два получили ранения.

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