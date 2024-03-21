Война Семьсот пятьдесят седьмой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 20 марта смотрите здесь.
Главные новости:
- Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. В Киеве обломки сбитых ракет упали на жилые дома.
- Минобороны РФ объявило, что сбило над Белгородской областью 10 снарядов РСЗО Vampire.
- Советник Байдена Джейк Салливан приехал в Киев и пообещал, что США «как можно скорее» выделят Украине военную помощь.
Посол США в Украине Бриджет Бринк — о ракетном ударе РФ по Киеву:
Ответ России на вчерашнюю встречу в Киеве советников по вопросам безопасности из стран всего мира для обсуждения формулы мира Зеленского Гиперзвуковая ракета «Кинжал» по Киеву в 5:00 утра, ранения получили 10 мирных жителей, среди них ребенок.Спасибо мужественным защитникам ПВО Украины.
При обстреле Белгорода и Белгородского района пострадали пять человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Все пострадавшие — две женщины и три мужчины — госпитализированы.⠀
В Белгороде в результате обстрела повреждены больше 30 квартир в шести многоквартирных домах. В одном доме есть угроза обрушения балкона. Кроме того, повреждены «Белгород-Арена», один из корпусов образовательного учреждения, линии электропередачи. В Белгороде без света остаются около пяти тысяч жителей. Также повреждены 10 автомобилей.
В Белгородском районе в поселке Дубовое повреждены пять частных домов и два автомобиля, в селе Новая Деревня — ограждение в одном частном доме, в поселке Майский — четыре частных дома и один автомобиль. Кроме того, в Майском осколки снаряда упали на парковку, без последствий.
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Власти РФ очень хотят «посеять разногласия» между странами ЕС, помогающими Украине. Они вербуют дипломатов и развивают сеть агентов под прикрытием
В 2023 году европейские правые популисты и ультраправые вошли в состав правительств Финляндии и Словакии, победили на выборах в Нидерландах и стали вторыми по популярности среди политических партий Германии. Все это настораживает европейские либеральные силы перед июньскими выборами в Европарламент, особенно учитывая, что многие из правых политиков напрямую и скрыто сотрудничают с российскими властями. А те в свою очередь не только влияют на европейскую политику, лоббируя свои интересы, но и выстраивают шпионские сети, на ходу меняя тактику разведки, когда прежние способы слежки и влияния становятся недоступными из-за санкций, связанных с войной в Украине.
Издание Investigative Europe рассказывает, какими способами российские власти пытаются добиться ослабления поддержки Украины — и усиления своих позиций. «Медуза» публикует перевод этого текста.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За прошедшие сутки произошло 70 боевых столкновений. Вооруженные силы РФ нанесли четыре ракетных и 69 авиационных ударов, совершили 123 обстрела из реактивных систем залпового огня. Есть погибшие и раненые среди мирного населения.
- За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Гриценково, Поповка, Большая Писаревка Сумской области; Александровка, Казачья Лопань и Ветеринарное Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Ивановка, Терны, Раздоловка, Веселое, Свято-Покровское, Северск, Колодязи, Лиман, Очеретино, Урожайное, Максимовка, Докучаевск, Новомихайловка, Водяное, Старомайорское Донецкой области; Новодаровка Запорожской области; Антоновка Херсонской области.
- Под артиллерийским огнем оказались около 150 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
- На северском и слобожанском направлениях российские войска сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски украинких сил на угрожающие направления, наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.
- Вооруженные силы Украины отразили 17 атак на Лиманском направлении, пять — на бахмутском, 14 — на авдеевском, 24 — на новопавловском, семь — на ореховском, три — на херсонском. На купянском направлении российские войска наступательных действий не вели.
- Вооруженные силы Украины продолжают активными действиями наносить российским войскам потери в живой силе и технике, истощая вдоль всей линии фронта.
- В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения ВС РФ. Подразделения ракетных войск поразили один склад боеприпасов.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
По последним данным, в результате ракетного удара по Киеву пострадали 13 человек, в том числе ребенок, сообщает ГСЧС Украины.
Украинские власти и СМИ публикуют кадры с последствиями ночной ракетной атаки.
Киев
Киевская область
Большой порт Санкт-Петербург на фоне атак беспилотников прекратил переваливать селитру, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Как говорит один из источников издания, после атаки беспилотников на Петербургский нефтяной терминал в январе губернатор Александр Беглов опасается, что может произойти диверсия с разрушительными для города последствиями. Аммиачная селитра потенциально взрывоопасна.
По данным издания, власти в будущем планируют вынести перевалку селитры за пределы города, предположительно в Усть-Лугу, но пока этот порт не готов принимать селитру.
Один из главных путинских мифов — о бескровном и добровольном присоединении Крыма. А каким на самом деле было сопротивление крымчан аннексии РФ? О первом эпизоде войны России в Украине говорим с журналистом издания «Ґрати» Антоном Наумлюком в подкасте «Что случилось».
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В Белгороде, по сообщениям российских СМИ, из-за украинского обстрела повреждены жилые дома и фасад стадиона «Белгород-Арена».
В Минобороны РФ ранее сообщили, что силы ПВО сбили над Белгородской областью 10 снарядов системы залпового огня Vampire.
В Днепропетровской области в ночь на 21 марта под артиллерийский обстрел попал Никопольский район, сообщил глава области Сергей Лысак.
По его словам, повреждены церковь, четыре частных дома, линия электропередачи. Погибших и пострадавших нет. В других районах Днепропетровской области, говорит Лысак, обошлось без обстрелов.
По последним данным украинских властей, в результате массированного ракетного удара в Киеве пострадали 12 человек, в Киевской области — два человека.
Минобороны РФ объявило, что сбило над Белгородской областью 10 снарядов РСЗО Vampire
Минобороны РФ заявило о новой «попытке киевского режима совершить террористическую атаку» на объекты в Белгородской области. Над регионом, говорится в сообщении ведомства, уничтожены 10 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.
Глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале около 08:00 мск сообщил о ракетной опасности, а спустя 20 минут — об отмене тревоги. На момент публикации новости о разрушениях и пострадавших в результате обстрела Гладков не сообщал.
- Интенсивность обстрелов Белгородская область последние недели значительно увеличилась. 19 марта власти региона сообщали, что за прошедшую неделю в Белгородской области погибли 16 мирных жителей, 20 марта во время обстрела был убит еще один человек.
- Президент РФ Владимир Путин, комментируя обстрелы Белгородской области, заявил, что Россия может «ответить тем же» и ударить про гражданской инфраструктуре Украины. Войска РФ с начала полномасштабного вторжения наносят удары по гражданским объектам Украины, но утверждают, что бьют по военной инфраструктуре.
Киев после первой российской ракетной атаки за последние 44 дня
Командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук утверждает, что в результате работы ПВО в районе Киева сбиты все российский ракеты. По его словам, уничтожена 31 ракета: 29 крылатых и две баллистических.
«В ночь на 21 марта 2024 года противник атаковал двумя баллистическими/аэробаллистическими ракетами „Искандер-М“ (KN-23)/Х-47М2 „Кинжал“, а также 29-ю крылатыми ракетами Х-101/Х-555 с 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (районы пусков -Волгодонск, Энгельс)», — сообщил Олещук. По его словам, основным направлением удара стал Киев.
Глава МВД Украины Игорь Клименко рассказал о последствиях массированного ракетного удара по Киеву:
- В Подольском районе произошло возгорание в двухэтажном здании, есть значительные разрушения. Также пожар охватил трансформаторную подстанцию и складские здания.
- В Шевченковском районе возник пожар в квартире в шестиэтажке. Спасатели эвакуировали 15 жителей. По другим адресам повреждены окна многоквартирного дома, сгорели несколько автомобилей. Обнаружена часть ракеты, привлечены пиротехнические расчеты.
- В Святошинском районе повреждено остекление окон в двух девятиэтажках и здание учебного заведения.
- По предварительной информации, в результате российского обстрела в Киеве пострадали 10 человек, среди них ребенок. Эвакуированы 79 человек.
Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. В Киеве обломки сбитых ракет упали на жилые дома
Российские войска в ночь на 21 марта нанесли ракетный удар по Украине. Воздушная тревога была объявлена по всей стране, пишет «Украинская правда».
В Киеве и районе столицы Украины силы противовоздушной обороны сбили около 30 ракет, сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко. Он отметил, что это первый обстрел Киева за 44 дня. По данным местных властей, войска РФ нанесли удар крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55.
По предварительным данным, в трех районах Киева обломки сбитых ракет упали на жилые дома и здания, а также автомобили, вызвав пожары.
В Шевченковском районе в поврежденном многоэтажном доме загорелась квартира, местных жителей эвакуировали. В других домах взрывной волной выбило окна.
В Святошинском районе обломки повредили здание детского сада и многоэтажный дом. В Подольском районе обломки упали на территорию нежилой застройки и на крышу жилого дома.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки пострадали 10 человек, двое из них госпитализированы. Остальным врачи оказали помощь на месте. По данным Попко, ранения получили 11-летняя девочка и 38-летний мужчина.
Это первая российская ракетная атака на Киев за последние 44 дня.
Советник Байдена Джейк Салливан приехал в Киев и пообещал, что США «как можно скорее» выделят Украине военную помощь
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан посетил Киев с необъявленным визитом. Вечером 20 марта он выступил на совместном брифинге с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.
Среди прочего американский чиновник ответил на вопрос журналистов о том, как скоро может быть одобрен новый пакет военной помощи Украине и есть ли у администрации Байдена «план Б» на случай, если конгресс так и не примет законопроект.
Салливан выразил уверенность, что законопроект, зависший в палате представителей, получит одобрение обеих партий, но не стал прогнозировать, когда это может произойти. «Как я уже говорил, я уверен, что мы сможем получить сильную двупартийную поддержку при голосовании Палаты представителей за пакет помощи Украине. Потому я не думаю, что мы должны сегодня говорить о плане Б», — цитирует Салливана «РБК-Украина».
Советник Байдена признал, что вопрос одобрения помощи Украине слишком затянулся. «Я не буду делать прогнозы о том, когда именно это будет сделано, но мы работаем над тем, чтобы сделать это как можно скорее, и президент Байден работает над этим ежедневно. Но я не могу сделать конкретный прогноз сегодня», — заявил он.
Я здесь сегодня, чтобы сказать, что мы верим в вас. Мы верим, что вы победите. Мы верим, что вы построите светлое будущее для украинского народа, более сильную демократию, устойчивую и безопасную страну, которая сможет отразить будущую агрессию. И мы будем вашим партнером на каждом этапе пути. (цитата по «Интерфакс-Украина»)
По мнению Салливана, Россия уже проиграла в войне с Украиной. «Что намеревалась сделать Россия? Стереть Украину с карты. Стереть из истории саму идею быть украинцем. Это уже не удалось», — подчеркнул он.
Представитель администрации США считает победой Украины, если она выйдет из войны суверенной, демократической, свободной страной.
«Я сказал, что сегодня Украина должна победить. И что это означает? Это означает, что Украина выйдет из этой войны суверенной, независимой, свободной, способной сдерживать будущую агрессию, с сильной, динамичной демократией, с глубокими демократическими институтами, с экономикой, растущей не только в традиционных отраслях, но и в сфере высоких технологий, в отраслях, в которых вы внедряете инновации, и даже перед лицом российских атак вы внедряете инновации. Вот что означает победа», — сказал Салливан.
Как отмечают украинские СМИ, Салливан не упомянул среди условий победы восстановление территориальной целостности Украины.
- Конгресс США с прошлой осени не может одобрить выделение Украине военной помощи в размере 61 миллиарда долларов из-за разногласий между республиканцами и демократами. Сенат конгресса США в феврале одобрил соответствующий законопроект, но в палате представителей его до сих пор не рассматривали.
Здравствуйте! В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с полномасштабной войной в Украине, которая продолжается уже 757 дней.