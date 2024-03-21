Война Семьсот пятьдесят седьмой день. Онлайн «Медузы»

При обстреле Белгорода и Белгородского района пострадали пять человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Все пострадавшие — две женщины и три мужчины — госпитализированы.⠀

В Белгороде в результате обстрела повреждены больше 30 квартир в шести многоквартирных домах. В одном доме есть угроза обрушения балкона. Кроме того, повреждены «Белгород-Арена», один из корпусов образовательного учреждения, линии электропередачи. В Белгороде без света остаются около пяти тысяч жителей. Также повреждены 10 автомобилей.

В Белгородском районе в поселке Дубовое повреждены пять частных домов и два автомобиля, в селе Новая Деревня — ограждение в одном частном доме, в поселке Майский — четыре частных дома и один автомобиль. Кроме того, в Майском осколки снаряда упали на парковку, без последствий.

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