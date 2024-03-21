В Белгороде умерла 41-летняя преподавательница местного вуза. По словам близких, во время обстрела у нее произошел удар, из-за которого она впала в кому

В Белгороде умерла старший преподаватель кафедры иностранных языков Института экономики и менеджмента БГТУ имени Шухова Инна Лагутина. Об этом сообщается в телеграм-канале вуза.

По словам близких, 15 марта во время ракетного обстрела от взрывной волны разлетелись стекла на балконе квартиры Лагутиной. «Инна испугалась за жизнь своих детей. Ее хватил удар, и она впала в кому. Так и не приходя в сознание, она скончалась», — говорится в сообщении.

Лагутиной был 41 год, у нее осталось трое детей.

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и атаки беспилотников. В марте обстрелы Белгорода и области со стороны ВСУ участились. 15 марта в городе как минимум четыре раза объявлялась ракетная опасность. Из-за сигналов тревоги прерывалось голосование на выборах президента РФ. В результате обстрелов 15 марта погибли двое местных жителей, еще восемь человек пострадали.

15 февраля 2024 года ВСУ обстреляли Белгород, в результате погибли семь человек. Среди погибших была преподаватель Белгородского государственного национального исследовательского университета Любовь Губкина.

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