Из России выслали корреспондента El Mundo, написавшего книгу «Путинистан»
Корреспондента испанской газеты El Mundo Хавьера Коласа выслали из России, отказавшись продлить ему визу.
По информации издания, вечером 19 марта журналист получил требование от некоего российского чиновника покинуть страну в течение суток. «Если вы не уедете до истечения срока действия визы, у вас будут проблемы», — заявили Коласу. С чем было связано решение не продлевать визу журналисту, в El Mundo не пояснили. На следующий день Хавьер Колас покинул Россию.
В редакции рассказали, что несколько месяцев назад в квартиру Коласа в Москве приходили полицейские и предупредили, чтобы он прекратил освещать акции жен мобилизованных россиян.
Хавьер Колас работал в России в течение 12 лет. Он также освещал события на Майдане в Киеве, а затем ездил в Крым и Донбасс. Начало полномасштабной войны он встретил в Киеве, откуда писал репортажи о первых днях российского вторжения для испанских СМИ.
В феврале 2024 года Колас выпустил книгу «Путинистан», посвященную современной России. В ней он называет войну «крестовым походом по уничтожению Украины, которая не вписывалась в путинский проект».
О своей высылке из России сам Колас сказал следующее: «Трудно внезапно впихнуть 12 лет своей жизни в три чемодана за одну ночь и закрыть дверь, зная, что на следующий день эта квартира станет для тебя запретной территорией».