В Москве начали рассылать электронные повестки

Военный комиссариат Москвы начал рассылать местным жителям электронные повестки через портал mos.ru, сообщает правозащитное . Как пишет телеграм-канал «Осторожно, новости», сообщения о направленных повестках приходят на «Госуслуги» и в виде СМС.

Москвичей, получивших повестку, приглашают в «Единый пункт призыва» для уточнения документов воинского учета. В повестке, скрин которой опубликовала правозащитная организация, жителя Москвы приглашают прийти в военкомат 8 апреля.

«Движение сознательных отказчиков» предполагает, что повестки рассылают массово, «потому что власти Москвы массово оцифровывают личные дела призывников и пытаются обновить данные за счет личной явки призывников». «Мы не рекомендуем без острой необходимости посещать московские учреждения, связанные с призывом в армию», — заявили в организации.

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов ранее на этой неделе сообщил, что в ходе весеннего призыва, как и осенью 2023 года, будут рассылать повестки в тестовом режиме. «Основная повестка — бумажная, пока не заработает реестр военнообязанных», — заявил он РИА Новости.

«Единый пункт призыва» открылся в Москве на улице Яблочкова, 5 корпус 5 в начале марта.

Весенний призыв в армию РФ начинается 1 апреля.

Госдума в апреле 2023 года приняла закон о создании единого реестра военнообязанных. Среди данных, которые будут собирать в реестре, сведения о состоянии здоровья и образовании, месте жительства и работы призывников. Президент РФ Владимир Путин поручил провести через реестр военнообязанных осенний призыв 2024 года.

В рамках военной реформы депутаты узаконили электронные повестки, а также запретили «гражданам, подлежащим призыву на военную службу», выезд из России с момента получения повестки и до явки в военкомат.

Источники «Верстки» утверждают, что министерство обороны РФ собирается отправить на войну еще 300 тысяч человек, в связи с чем возможна новая мобилизация.

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