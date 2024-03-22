Минобороны РФ планирует в ближайшее время отправить на войну еще 300 тысяч человек. Об этом пишет «Верстка» со ссылкой на четыре источника в администрации президента и региональных правительствах, а также высокопоставленного сотрудника Минобороны.

По данным издания, в первую очередь, власти сконцентрируют внимание на резервистах, а также на гражданах, пребывающих в запасе. Помимо этого, по данным издания, на войну попытаются отправить срочников, у которых заканчивается срок службы — их будут «уламывать всеми способами» на подписание контракта.

Как отмечает «Верстка», это связано с тем, что темпы набора добровольцев значительно снизились: по словам одного из сотрудников пункта найма контрактников, с осени они упали в 20 раз.

Издание пишет, что одним призывом резервистов и бывших срочников «дело может не ограничиться»: так, в Москве оборонные предприятия и бюджетные организации начали активно оформлять брони для сотрудников, а в военкоматах возобновляют работу юристы и психологи, которых привлекали к мобилизации осени 2022 года. Официально все это делается в рамках подготовки к плановому весеннему призыву, однако источники издания называют все эти действия «мобилизацией 2.0».

Независимые наблюдатели ранее неоднократно предполагали, что после выборов Владимира Путина в России может начаться новая мобилизация. В Минобороны неоднократно заверяли, что пока таких планов нет.