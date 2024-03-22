Минобороны РФ заявило об обстреле Белгорода из системы залпового огня Vampire. Погибла женщина

Минобороны РФ объявило о новом обстреле Белгорода украинскими военными из системы залпового огня Vampire. 22 марта около 07:30, говорится в сообщении военного ведомства, над Белгородской областью дежурными средствами ПВО было уничтожено восемь реактивных снарядов.

В результате обстрела, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков, есть раненые, погибла женщина. «Женщина во время воздушной атаки со стороны ВСУ гуляла на улице со своими собаками. Снаряд разорвался рядом с ней в нескольких метрах — от полученных ран она скончалась на месте. Одна из собачек погибла, вторую уже забрала дочь женщины», — написал он в телеграм-канале. Два человека ранены, добавил Гладков, врачи оказывают им необходимую помощь.

«По предварительным данным пострадали три учреждения здравоохранения и жилые дома», — написал Гладков, добавив, что ущерб уточняется. Телеграм-каналы сообщают, что в результате обстрела был поврежден фасад и выбиты окна в здание перинатального центра на Архиерейской улице, а во дворе дома на бульваре Юности загорелись несколько автомобилей.

Белгород последние недели ежедневно находится под обстрелом. 19 марта власти региона сообщали, что за прошедшую неделю в Белгородской области погибли 16 мирных жителей, в последующие дни обстрелы продолжились и число жертв выросло.

Обстрел Белгорода 21 марта и его последствия

Белгород вновь под обстрелом Meduza