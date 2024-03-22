FT: США попросили Украину прекратить атаки на российские НПЗ

Власти США призвали Украину прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру России, сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников издания, Вашингтон опасается, что удары беспилотников по российским НПЗ могут привести к росту мировых цен на нефть, а также спровоцировать ответные меры Москвы.

Американская администрация, пишет FT, неоднократно об этом предупреждала высокопоставленных чиновников Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР). Оба эти подразделения с начала полномасштабной войны постоянно расширяют собственные программы беспилотников для нанесения ударов по российским целям на суше, в море и в воздухе.

Один из источников издания заявил, что Белый дом все больше разочаровывается в атаках украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам, терминалам, складам и хранилищам на западе России.

Вашингтон также обеспокоен возможным ответом Москвы на продолжающиеся атаки. В Белом доме считают, что в результате может пострадать энергетическая инфраструктура, на которую опирается Запад — например, трубопровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), через который осуществляются поставки казахстанской нефти.

По данным военной разведки Украины, с 2022 года произошли как минимум 12 нападений на крупные российские нефтеперерабатывающие заводы (как минимум девять в 2024 году), а также на несколько терминалов, складов и хранилищ. На прошлой неделе Киев предпринял две крупнейшие и наиболее массовые атаки дронов, в результате которых были успешно атакованы семь российских энергетических объектов в течение нескольких дней подряд, отмечает FT. Также украинские спецслужбы проводят атаки морскими дронами против российских военных кораблей в Черном море.

В ночь на 22 марта Россия нанесла комбинированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий назвал эту атаку на энергосистему крупнейшей с начала полномасштабной войны. По данным Генштаба ВСУ, украинские военные сбили 92 из 151 воздушных целей.

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