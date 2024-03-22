«Мы находимся в состоянии войны. Каждый должен это понимать». Песков перестал называть войну «спецоперацией»

Российское вторжение в Украину после вмешательства Запада переросло из «специальной военной операции» в настоящую войну. Об этом в беседе с журналистами «Аргументов и фактов» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убежден. И каждый должен это понимать, для своей внутренней мобилизации», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что Россия в войне будет продолжать действовать таким образом, чтобы Украина не могла угрожать ее гражданам и территориям — потому что Кремль не может допустить существования на своих границах государства, которое намерено использовать любые методы, чтобы отобрать у РФ аннексированный Крым и четыре оккупированные области Украины.

«О чем говорит президент? У нас появилось четыре новых субъекта федерации. И для нас главное — обезопасить людей в этих субъектах и освободить территорию этих субъектов, которая в настоящий момент является де-факто оккупированной киевским режимом», — цитирует Пескова «АиФ».

Власти России называют вторжение в Украину «специальной военной операцией». Для граждан РФ, которые называют российскую агрессию против Украины войной, предусмотрены административные и уголовные наказания за «дискредитацию» и «фейки» про армию РФ.

Песков уже не впервые характеризует «СВО» как войну. Например, в феврале 2024 года он говорил, что «операция против Украины с определенными целями фактически продолжается как война с коллективным Западом и Северо-Атлантическим альянсом».