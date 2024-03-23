Харьков остался без света и воды. Повреждена Днепрогэс. Это последствия массированной ракетной атаки, которую Минобороны РФ назвало «ударом возмездия» Семьсот пятьдесят восьмой день войны. Фотографии
Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
- Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. Удар нанесен по плотине Днепрогэса. ВСУ заявили, что сбили 92 воздушные цели — 55 дронов и 37 ракет.
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ: Россия создает группировку из более 100 тысяч солдат.
- Минобороны РФ заявило об обстреле Белгорода из системы залпового огня Vampire. Погибла мирная жительница.
- FT: США попросили Украину прекратить атаки на российские НПЗ. В офисе Зеленского это отрицают.
- «Мы находимся в состоянии войны. Каждый должен это понимать». Песков перестал называть войну «спецоперацией».
Массированный ракетный удар по Украине
Войска РФ 22 марта нанесли массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Ракеты ударили, в том числе, по Харьковской, Хмельницкой, Запорожской и Днепропетровской области. Одной из целей российской атаки была Днепропетровская ГЭС — крупнейшая гидроэлектростанция Украины. Минобороны РФ назвало удары по Украине ракетами и дронами «ударами возмездия» за «попытки прорыва и захвата российских приграничных населенных пунктов» в Белгородской и Курской областях.
Главные фотографии предыдущего — семьсот пятьдесят седьмого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.