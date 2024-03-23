Харьков остался без света и воды. Повреждена Днепрогэс. Это последствия массированной ракетной атаки, которую Минобороны РФ назвало «ударом возмездия» Семьсот пятьдесят восьмой день войны. Фотографии

Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. Удар нанесен по плотине Днепрогэса. ВСУ заявили, что сбили 92 воздушные цели — 55 дронов и 37 ракет.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ: Россия создает группировку из более 100 тысяч солдат.

Минобороны РФ заявило об обстреле Белгорода из системы залпового огня Vampire. Погибла мирная жительница.

FT: США попросили Украину прекратить атаки на российские НПЗ. В офисе Зеленского это отрицают.

«Мы находимся в состоянии войны. Каждый должен это понимать». Песков перестал называть войну «спецоперацией».

Массированный ракетный удар по Украине

Войска РФ 22 марта нанесли массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Ракеты ударили, в том числе, по Харьковской, Хмельницкой, Запорожской и Днепропетровской области. Одной из целей российской атаки была Днепропетровская ГЭС — крупнейшая гидроэлектростанция Украины. Минобороны РФ назвало удары по Украине ракетами и дронами «ударами возмездия» за «попытки прорыва и захвата российских приграничных населенных пунктов» в Белгородской и Курской областях.

В Харькове войска РФ нанесли более 15 ударов по объектам энергетической инфраструктуры ракетами С-300/Х-22, сообщал глава областной военной администрации Олег Синегубов. Город практически полностью остался без электричества и водоснабжения, встал городской транспорт, работающий на электротяге Suspilne Ukraine / JSC «UA:PBC» / Global Images Ukraine / Getty Images

Одной из целей ракетного удара была дамба плотины Днепрогэса — крупнейшей гидроэлектростанции Украины. Ракета попала в троллейбус, который ехал по дамбе. Водитель погиб. Офис генерального прокурора Украины

Комплексу сооружений Днепрогэса был причинен ущерб, но угрозы прорыва дамбы нет, сообщили в «Укргидроэнерго» Канал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram / AP / Scanpix / LETA

По Запорожской области российские военные нанесли 12 ракетных ударов, заявил глава областной администрации Иван Федоров. Только на одной улице в Запорожье, написал он в телеграм-канале, четыре частных дома разрушены, еще 40 повреждены, два человека пропали без вести. Федоров опубликовал фото последствий ракетного удара Глава Запорожской областной администрации Иван Федоров

Психилоги экстренных служб помогают жителям Запорожья, чьи дома были разрушены в результате ракетного удара Andriy Andriyenko / AP / Scanpix / LETA

В результате ракетного удара в Запорожской области погибли три человека — восьмилетняя девочка и ее 35-летний отец, а также водитель троллейбуса, ехавшего по дамбе плотины Днепрогэса. Ранения получили почти 20 человек, в том числе полицейский. Kateryna Klochko / EPA / Scanpix / LETA

На территории Запорожской области 22 марта были повреждены более 100 зданий, включая жилые дома и объекты энергетической инфраструктуры Andriy Andriyenko / AP / Scanpix / LETA

Разрушенная квартира в одном из домов Днепровского района города Запорожье Marianna Gura / Suspilne Ukraine / JSC «UA:PBC» / Global Images Ukraine / Getty Images

Всего в результате массированного ракетного удара в Украине, сообщила Национальная полиция, погибли пять человек, 26 получили ранения. Двое мирных жителей погибли в Хмельницкой области, сообщал глава МВД Игорь Клименко, восемь человек пострадали, в том числе 21-летняя девушка, которую спасатели извлекли из-под завалов разрушенного частного дома ГСЧС Украины / EPA / Scanpix / LETA

Разрушенный в результате ракетной атаки жилой дом в Хмельницком ГСЧС Украины / AP / Scanpix / LETA

Пожар на электроподстанции в Харькове, по которой российские войска в ночь на 22 марта нанесли ракетный удар Sergey Bobok / AFP / Scanpix / LETA

Из-за ракетного удара в Харькове была прервана подача электричества. Городские больницы, принимавшие в том числе пострадавших от обстрела, перешли на аварийное электропитание от генераторов Oleksandra Novosel / Suspilne Ukraine / JSC «UA:PBC» / Global Images Ukraine / Getty Images

В Харькове были открыты все «пункты несокрушимости». Там жители могли набрать воду или зарядить свои телефоны, чтобы оставаться на связи с родными и близкими

Харьков — второй по числу жителей город Украины. До начала полномасштабной войны в нем жили около полутора миллионов человек. К утру 23 марта, сообщил глава региона Олег Синегубов, была восстановлена подача электричества 440 тысячам абонентов, еще 275 тысяч потребителей спустя более чем сутки после ракетного удара оставались без света Genya Savilov / AFP / Scanpix / LETA

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя утром 23 марта ход ликвидации последствий российского ракетного удара, сообщил, что самой сложной ситуация с электроснабжением остается в Харькове, хотя темп подключения потребителе «максимальный из возможного сейчас» Genya Savilov / AFP / Scanpix / LETA

Главные фотографии предыдущего — семьсот пятьдесят седьмого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.