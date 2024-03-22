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Днепрогэс под обстрелом. Это крупнейшая гидроэлектростанция Украины Россия нанесла по ней ракетный удар

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Войска РФ 22 марта нанесли массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Одной из целей была Днепропетровская ГЭС — крупнейшая гидроэлектростанция Украины. Ракета попала в троллейбус, ехавший по дамбе плотины ГЭС. Комплексу сооружений электростанции причинен ущерб, но угрозы прорыва дамбы нет.
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