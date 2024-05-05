В Белом доме заявили, что помощь США позволит Украине начать новое контрнаступление в 2025 году

Военная помощь США в размере 61 миллиарда долларов, предоставленная Украине, может позволить ВСУ провести новое контрнаступление в 2025 году, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая 4 мая на мероприятии, организованном газетой Financial Times.

Советник Джо Байдена в ближайшее время ожидает «российских успехов» на поле боя, поскольку, по его словам, «нельзя мгновенно щелкнуть выключателем».

Салливан полагает, что военная поддержка США поможет Киеву «держать линию» обороны и «обеспечить Украине способность выдержать российское наступление» в течение 2024 года. По его словам, в 2025 году украинские войска собираются «продвинуться вперед, чтобы отвоевать территорию, которую россияне у них отняли».

Любое новое наступление Украины в 2025 году будет зависеть от увеличения финансирования со стороны конгресса и одобрения Белого дома, отмечает Financial Times. Но дальнейшая помощь может оказаться под угрозой, если в ноябре президентом США изберут Дональда Трампа.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в апреле в интервью немецкой газете Bild, что у украинской армии есть план очередного контрнаступления, но он зависит от поставок оружия, в том числе из США.

В апреле 2024 года США после полугода согласований выделили Украине пакет военной помощи в размере 61 миллиарда долларов. Часть вооружений, в том числе артиллерийские снаряды, уже поступили в Украину. При этом поставки систем Patriot ожидаются в июне.