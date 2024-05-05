La Repubblica: в НАТО впервые установили «красные линии» для вступления в войну в Украине

Страны Североатлантического альянса в «конфиденциальной форме и без официальных сообщений» установили как минимум две «красные линии», при пересечении которых НАТО может напрямую вмешаться в войну в Украине, сообщила итальянская газета La Repubblica со ссылкой на источники.

Первая «красная линия» будет пересечена, если Россия прорвет линию обороны Украины на северо-западе и к конфликту присоединится третья страна — Беларусь.

Вторая «красная линия» — это возможная военная провокация РФ против стран Балтии, Польши или нападение на Молдову. Речь в том числе может идти о военном ударе для проверки реакции Запада, а не полноценном вторжении в эти страны.

При этом сейчас у НАТО нет никаких оперативных планов, предусматривающих отправку войск в зону боевых действий, утверждает издание. La Repubblica отмечает, что в НАТО впервые с начала полномасштабной войны в Украине установили «красные линии».

С начала полномасштабной войны страны НАТО поддерживают Украину, в том числе отправляя Киеву военную помощь. При этом политики государств — членов альянса неоднократно заявляли, что необходимо избегать прямого столкновения войск НАТО с российской армией. В частности, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон говорил, что такое столкновение привело бы к «опасной эскалации».

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Все эпизоды Российские власти все время всех обвиняют в «нарушении красных линий». А кто-нибудь понимает, где именно они проходят? 00:00 13:38

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