Дэвид Кэмерон: Великобритания не может помочь Украине сбивать дроны, потому что прямое столкновение войск НАТО и России будет «опасной эскалацией»

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что если бы британские силы помогали Украине сбивать дроны, как они делали при атаке Ирана на Израиль, это было бы прямым столкновением войск НАТО с российской армией и привело бы к «опасной эскалации».

«Если вы хотите избежать эскалации в плане более широкой войны в Европе, я думаю, то, чего вам следует избегать — это прямое столкновение войск НАТО с российскими войсками», — сказал Кэмерон.

В ответ на уточнение журналиста, почему военно-воздушные силы Великобритании не могут помочь Украине, сбивая беспилотники, как это было сделано для Израиля, Кэмерон сказал, что это «интересный вопрос», и добавил, что, по его мнению, использование самолетов «не обязательно является лучшим способом сбивать ракеты и дроны», системы ПВО гораздо эффективнее.

По словам Кэмерона, лучшее, что могут сделать Великобритания и другие страны — это продолжать оказывать Украине финансовую поддержку и поставлять оружие.

Во время атаки Ирана в ночь на воскресенье, 16 апреля, по территории Израиля были запущены десятки беспилотников, а также крылатых и баллистических ракет. Часть дронов была сбита американскими силами и их союзниками вне территории Израиля. После этого премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил, что истребители британских ВВС также сбили несколько иранских беспилотников.

Российские войска регулярно атакуют территорию Украины беспилотниками иранского производства, нацеливаясь при этом зачастую на энергетическую инфраструктуру. В Харькове в результате атак в последние несколько недель сотни тысяч жителей оставались без света. Владимир Зеленский говорил в интервью, что для защиты всей территории страны Украине необходимо не менее 25 систем Patriot.

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