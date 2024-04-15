В Харькове для экономии электричества отключили уличное освещение. Отопительный сезон окончен раньше времени. Это последствия российских обстрелов Семьсот восемьдесят первый день войны. Фотографии
Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
- Сырский: российские войска получили приказ захватить Часов Яр до 9 мая.
- В ВСУ заявили, что нанесли «результативный удар» по пункту управления группировки войск РФ в Луганской области. Власти самопровозглашенной ЛНР говорили об ударе по машиностроительному заводу и девяти пострадавших.
- Минобороны РФ отчиталось об уничтожении украинских дронов над Черным морем и Краснодарским краем.
- ВСУ: над Харьковской областью уничтожены 10 российских беспилотников.
Отключения электричества в Харькове
Российские войска несколько недель постоянно наносят удары по Харькову — второму по населению городу Украины. Среди целей — объекты энергетической инфраструктуры. Как сообщили CNN представители украинского Минэнерго и крупнейшей генерирующей компании ДТЭК, российские войска в последнее время изменили тактику — если раньше атаки были разрозненны, то теперь стали более точными и концентрированными. Из-за российских ударов в Харькове введены ограничения на подачу электричества в жилые дома и на предприятия. Для экономии ресурсов в Харькове был досрочно завершен отопительный сезон и отключено городское освещение. «Россия разрушила все трансформаторные подстанции, повредила ТЭЦ. Восстановить эти мощности быстро невозможно», — говорил мэр Харькова Игорь Терехов в интервью LIGA.net в начале апреля. «Обещать, что мы восстановим мощности в конкретные сроки, я не могу», — добавил он.
Военнослужащий «Азова» под Кременной
Бойцы «Азова» весной 2022 года обороняли Мариуполь, а теперь бригада специального назначения выполняет боевые задачи в Луганской области.
Последствия обстрелов Селидово
В Селидово в Покровском районе Донецкой области Украины находится одна из баз снабжения ВСУ, важных для этого участка фронта. Российские войска постоянно обстреливают город. Так, в ночь на 14 апреля войска РФ обстреляли город ракетами комплекса С-300, а затем сбросили на Селидово авиабомбу, сообщала городская военная администрация. Повреждения получили три административных здания и несколько жилых домов, но люди не пострадали.
В телеграм-канале городской администрации информация о последствиях обстрелов и сообщения о раздаче гуманитарной помощи соседствует с рекламой местного коммунального предприятия, предлагающего такие услуги как «забивание окон» и «уборка могил».
Главные фотографии предыдущего — семьсот восьмидесятого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.