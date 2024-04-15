В Харькове для экономии электричества отключили уличное освещение. Отопительный сезон окончен раньше времени. Это последствия российских обстрелов Семьсот восемьдесят первый день войны. Фотографии

Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

Сырский: российские войска получили приказ захватить Часов Яр до 9 мая.

В ВСУ заявили, что нанесли «результативный удар» по пункту управления группировки войск РФ в Луганской области. Власти самопровозглашенной ЛНР говорили об ударе по машиностроительному заводу и девяти пострадавших.

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении украинских дронов над Черным морем и Краснодарским краем.

ВСУ: над Харьковской областью уничтожены 10 российских беспилотников.

Отключения электричества в Харькове

Российские войска несколько недель постоянно наносят удары по Харькову — второму по населению городу Украины. Среди целей — объекты энергетической инфраструктуры. Как сообщили CNN представители украинского Минэнерго и крупнейшей генерирующей компании ДТЭК, российские войска в последнее время изменили тактику — если раньше атаки были разрозненны, то теперь стали более точными и концентрированными. Из-за российских ударов в Харькове введены ограничения на подачу электричества в жилые дома и на предприятия. Для экономии ресурсов в Харькове был досрочно завершен отопительный сезон и отключено городское освещение. «Россия разрушила все трансформаторные подстанции, повредила ТЭЦ. Восстановить эти мощности быстро невозможно», — говорил мэр Харькова Игорь Терехов в интервью LIGA.net в начале апреля. «Обещать, что мы восстановим мощности в конкретные сроки, я не могу», — добавил он.

Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Yan Dobronosov / Global Images Ukraine / Getty Images

Yan Dobronosov / Global Images Ukraine / Getty Images

Военнослужащий «Азова» под Кременной

Бойцы «Азова» весной 2022 года обороняли Мариуполь, а теперь бригада специального назначения выполняет боевые задачи в Луганской области.

Боец «Азова», использующий позывной «Енот», курит в окопе на линии фронта в километре от позиций российских войск в районе Серебрянского лесничества под Кременной в Луганской области. Фото сделано 12 апреля 2024 года Alex Babenko / AP / Scanpix / LETA

Последствия обстрелов Селидово

В Селидово в Покровском районе Донецкой области Украины находится одна из баз снабжения ВСУ, важных для этого участка фронта. Российские войска постоянно обстреливают город. Так, в ночь на 14 апреля войска РФ обстреляли город ракетами комплекса С-300, а затем сбросили на Селидово авиабомбу, сообщала городская военная администрация. Повреждения получили три административных здания и несколько жилых домов, но люди не пострадали.

В телеграм-канале городской администрации информация о последствиях обстрелов и сообщения о раздаче гуманитарной помощи соседствует с рекламой местного коммунального предприятия, предлагающего такие услуги как «забивание окон» и «уборка могил».

Разрушенный жилой дом в Селидово. 12 апреля 2024 года Anatolii Stepanov / AFP / Scanpix / LETA

Остов автомобиля «Москвич» во дворе разрушенного в результате обстрела дома. 12 апреля 2024 года Anatolii Stepanov / AFP / Scanpix / LETA

Жителей населенных пунктов, расположенных недалеко от линии фронта, таких как Селидово, власти Украины активно призывают эвакуироваться в более безопасные места. Помощь в перемещении, в том числе пожилых и маломобильных людей, предлагают волонтерские организации, однако не все жители по разным причинам готовы покинуть свои дома. 12 апреля 2024 года

Anatolii Stepanov / AFP / Scanpix / LETA

Жительница Селидова возле дома, поврежденного в результате обстрела российскими войсками в ночь на 14 апреля 2024 года Anatolii Stepanov / AFP / Scanpix / LETA

Главные фотографии предыдущего — семьсот восьмидесятого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.