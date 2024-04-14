Главком ВСУ: российские войска получили приказ захватить Часов Яр до 9 мая

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что российские военное руководство поручило своим войскам захватить город Часов Яр в Донецкой области до 9 мая. Заявление Сырского опубликовал Генштаб ВСУ.

По словам Сырского, российская армия сосредоточила усилия, чтобы прорвать украинскую оборону западнее Бахмута, выйти на канал Северский Донец — Донбасс, захватить Часов Яр и создать условия «для дальнейшего продвижения к Краматорской агломерации».

«Реализации планов противника мешает героическая оборона наших бригад, которые буквально вгрызлись в землю, сдерживая ежедневные атаки врага. <…> Вместе с тем, угроза остается актуальной, с учетом того, что высшее российское военное руководство поставило задачу своим войскам захватить Часов Яр до 9 мая», — заявил Сырский.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

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