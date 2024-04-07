Зеленский: для контрнаступательных действий у нас снарядов нет

Для контрнаступательных действий снарядов у украинских военных нет, заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире Национального телемарафона.

«Для контрнаступательных действий у нас снарядов нет. Для защиты нашего государства есть несколько инициатив, которые начали работать, и к нам поступает оружие», — сказал Зеленский.

Также, по словам Зеленского, Украине не хватает дальнобойных снарядов для срыва наступления российской армии. «Что касается срыва контрнаступательных действий россиян, соответствующего оружия не хватает. Например, работать по их аэродромам, работать по их самолетам, вертолетам, складам или базам — для этого есть снаряды дальнобойные или оружие. Вот этого нам не хватает», — сказал Зеленский.

На вопрос журналистки, хватает ли ракет ПВО, чтобы защитить энергосистему Украины, Зеленский ответил, что «на сегодня запас есть», но Украина «должна думать о том, что будет завтра». «Если завтра интенсивность [обстрелов] продолжится такая — нам будет не хватать. Если они будут бить так, как они били последний месяц, нам может не хватить ракет», — добавил Зеленский.

Интервью длительностью около часа Зеленский дал в Черниговской области — сидя на открытом воздухе с ведущими. В нем он, в частности, рассказал о планах по принятию закона о мобилизации в Украине и заявил, что на сегодняшний день стране необходимо 25 систем Patriot, чтобы полностью защитить всю ее территорию.

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