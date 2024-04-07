Война Семьсот семьдесят четвертый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 6 апреля читайте здесь.
Главное
- Российские войска атаковали Украину 17 дронами. В Харькове повреждены частные и многоэтажные дома. Пострадали три человека
- Глава Белгородской области заявил о новых ударах беспилотников по региону
- В Запорожской области в результате российского обстрела погибли трое мирных жителей, в Купянске Харьковской области при обстреле погибла пожилая местная жительница
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об очередном обстреле города. По его словам, в результате ракетного обстрела одного из центральных районов есть раненые.
Купянск, Харьковская область
В ночь на 7 апреля российские войска обстреляли четырехэтажный жилой дом в Купянске Харьковской области. Из-под завалов извлекли тело погибшей 85-летней женщины, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на дом сбросили авиабомбу.
Лиман
Лиман расположен примерно в ста километрах к северу от оккупированного Донецка. В конце мая 2022 года российские войска захватили город, но в октябре того же года ВСУ удалось освободить его. Сейчас Лиман находится в зоне наиболее активных боев, город фактически разрушен, но в нем все еще остаются жители.
Украинские телеграм-каналы сообщили со ссылкой на очевидцев о взрыве в Кривом Роге. Глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак написал, что средства ПВО сбили над городом беспилотник. О разрушениях и пострадавших данных нет.
Российские войска атаковали Украину 17 дронами. Все беспилотники, по данным ВСУ, удалось сбить
Войска РФ в ночь на 7 апреля вновь запустили по территории Украины ударные беспилотники. По данным командования Воздушных сил ВСУ, всего было запущено 17 дронов, все их удалось сбить украинским силам ПВО над Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областями.
Глава Харьковской области Олег Синегубов, в свою очередь, сообщил, что удалось сбить лишь часть атаковавших регион беспилотников. В областном центре повреждены 10 частных домов, детский сад, три пятиэтажки и три автомобиля. Пострадали три человека: 64-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 64 и 87 лет.
Глава Белгородской области заявил о новых ударах беспилотников по региону
«В поселке Ленинский Шебекинского городского округа в результате сброса взрывного устройства загорелась кровля частного жилого домовладения», — написал в ночь 7 апреля Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Кроме того, по данным губернатора, украинские дроны атаковали село Дроновка Грайворонского городского округа. «В результате четырех атак полностью сгорели два автомобиля. Также повреждена линия газопередачи».
В Запорожской области в результате российского обстрела погибли трое мирных жителей
Глава Запорожской области Иван Федоров сообщил, что войска РФ обстреляли населенный пункт Гуляйполе, расположенный около линии фронта недалеко от Орехова и Работино.
«Двое мужчин и женщина погибли под завалами собственного дома, в который попал российский снаряд», — написал Федоров, добавив, что еще один мирный житель пострадал.
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