Война Семьсот семьдесят четвертый день. Онлайн «Медузы»

Российские войска атаковали Украину 17 дронами. Все беспилотники, по данным ВСУ, удалось сбить

Войска РФ в ночь на 7 апреля вновь запустили по территории Украины ударные беспилотники. По данным командования Воздушных сил ВСУ, всего было запущено 17 дронов, все их удалось сбить украинским силам ПВО над Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областями.

Глава Харьковской области Олег Синегубов, в свою очередь, сообщил, что удалось сбить лишь часть атаковавших регион беспилотников. В областном центре повреждены 10 частных домов, детский сад, три пятиэтажки и три автомобиля. Пострадали три человека: 64-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 64 и 87 лет.