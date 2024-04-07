В Купянске Харьковской области при обстреле погибла пожилая местная жительница. В Харькове три человека получили ранения при ударе беспилотников

Российские войска обстреляли четырехэтажный жилой дом в Купянске Харьковской области, погибла 85-летняя местная жительница, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Кроме того, удару беспилотников ночью подвергся Харьков. При ударе пострадали три человека, сообщил Синегубов. Один из пострадавших — 62-летний мужчина, получивший осколочные ранения. Медики также оказали помощь на меcте 64-летней женщине и 87-летнему мужчине.

В результате удара в Харькове повреждены 10 частных домов, детский сад, три пятиэтажки и три автомобиля, добавил Синегубов.

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хроника 774-го дня войны

Война Семьсот семьдесят четвертый день. Онлайн «Медузы»