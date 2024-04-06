Суд в Москве арестовал поставщика бронежилетов для российской армии по делу о мошенничестве. Его подозревают в хищении двух миллиардов рублей

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО генерального директора группы компаний «Пикет» Андрея Есипова по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает «Коммерсант».

Как пишет издание, Есипова подозревают в хищении двух миллиардов рублей при реализации контракта на изготовление и поставку 20 тысяч бронежилетов для Минобороны. По версии следствия, ведомство не только переплатило за бронежилеты, но и получило изделия, не соответствующие условиям контракта.

По словам следователя, «махинации» при выполнении контракта помогли выявить три свидетеля. Сам Есипов заявил, что «не признает и не понимает сути обвинения». По его словам, в основу дела легли сведения, полученные от бывших сотрудников «Пикета», которых якобы уличили в крупных хищениях и уволили.

Есипов также заявил, что позднее против бывших сотрудников компании возбудили уголовное дело, после чего они, как утверждает бизнесмен, начали угрожать ему уголовным преследованием, требуя компенсацию в размере 300 миллионов рублей. Есипов добавил, что информацию, подтверждающую его слова, следователи могут найти в его изъятом телефоне.

Есипов также настаивал, что все бронежилеты были переданы одной из войсковых частей. По его словам, там же была проведена экспертиза, подтвердившая качество поставленной продукции. Он заявил, что за него и компанию могли бы поручиться «генералы, с которыми заключались контракты», но связаться с ними ему не позволили.

Защита просила избрать главе «Пикета» в качестве меры пресечения домашний арест, однако суд отправил Есипова и двух менеджеров компании в СИЗО.

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