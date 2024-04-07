Под Белгородом сбили четыре беспилотника. Обломки попали в машину, в которой ехала семья из шестерых человек, погибла девушка

В селе Шагаровка под Белгородом обломки сбитого беспилотника попали в автомобиль, в котором была семья из шестерых человек, одна девушка погибла, еще пять человек пострадали, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Погибшая умерла от полученных ран на месте до приезда скорой. Находившийся в автомобиле мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму с открытой раной головы и осколочное ранение правой ключицы. Он находится в состоянии средней степени тяжести, уточнил Гладков. Его жена — в стрессовом состоянии.

Еще один пострадавший, 18-летний молодой человек, также получил закрытую черепно-мозговую травму, он в удовлетворительном состоянии.

Кроме того, пострадали двое детей, которых с закрытыми черепно-мозговыми травмами и сотрясениями головного мозга доставили в больницу Они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Всего, по словам Гладкова, система ПВО сбила в Белгородском районе четыре беспилотника на подлете к городу.

хроника 774-го дня войны

Война Семьсот семьдесят четвертый день. Онлайн «Медузы»

хроника 774-го дня войны

Война Семьсот семьдесят четвертый день. Онлайн «Медузы»