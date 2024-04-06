Война Семьсот семьдесят третий день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 5 апреля читайте здесь.
Обстрел Харькова в ночь на 6 апреля
Среди целей российских ударов были сельскохозяйственные предприятия в Херсонской области и в Запорожье, заявили в оперативном командовании «Юг» ВСУ.
В ночь на 6 апреля Россия атаковала Украину 32 ударными беспилотниками «Шахед», тремя зенитными управляемыми ракетами С-300, двумя крылатыми ракетами Х-101/Х-555 и одной крылатой ракетой «Калибр», заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Согласно сообщению, украинские военные сбили все три крылатых ракеты и 28 «Шахедов».
Здравствуйте! Сегодня — 773-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.