Война Семьсот семьдесят второй день. Онлайн «Медузы»

«Я не верю, что кто-то из представителей партии Рональда Рейгана бросит Украину». Глава Офиса украинского президента — об ожиданиях помощи США в случае избрания Трампа

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью Politico выразил надежду, что Украина получит обещанную финансовую помощь и в случае избрания президентом США Дональда Трампа.

«Я не верю, что кто-то из представителей партии Рональда Рейгана бросит Украину. Рейган понимал СССР и Россию, и любой, кто это понимает, будет продолжать поддерживать наших бойцов, потому что они знают, что диктаторы никогда не останавливаются добровольно и их нужно останавливать», — сказал Ермак, отвечая на вопрос, опасается ли он, что в случае избрания Трампа пакет финансовой помощи Украине не будет принят.

Ермак отметил, что российские силы готовятся к крупному наступлению в мае или июне. Наиболее вероятной целью атаки он считает Харьков. «Хочу подчеркнуть, что сейчас критический момент. Очень важно, чтобы пакет [помощи] был одобрен в этом месяце», — добавил Ермак.

По его словам, за атаками на украинские города должна последовать расплата. «Мы должны разрушить их критически важную инфраструктуру, поскольку единственный язык, который они понимают, — это сила», — сказал Ермак.