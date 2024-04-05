Война Семьсот семьдесят второй день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 4 апреля читайте здесь.
Главные новости:
- Минобороны России отчиталось о 53 украинских беспилотниках, сбитых над пятью регионами.
- Российские войска атаковали территорию Украины беспилотниками, все 13 дронов были сбиты.
- Япония запретила экспорт в Россию 164 категорий товаров и ввоз в страну российских алмазов
«Я не верю, что кто-то из представителей партии Рональда Рейгана бросит Украину». Глава Офиса украинского президента — об ожиданиях помощи США в случае избрания Трампа
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью Politico выразил надежду, что Украина получит обещанную финансовую помощь и в случае избрания президентом США Дональда Трампа.
«Я не верю, что кто-то из представителей партии Рональда Рейгана бросит Украину. Рейган понимал СССР и Россию, и любой, кто это понимает, будет продолжать поддерживать наших бойцов, потому что они знают, что диктаторы никогда не останавливаются добровольно и их нужно останавливать», — сказал Ермак, отвечая на вопрос, опасается ли он, что в случае избрания Трампа пакет финансовой помощи Украине не будет принят.
Ермак отметил, что российские силы готовятся к крупному наступлению в мае или июне. Наиболее вероятной целью атаки он считает Харьков. «Хочу подчеркнуть, что сейчас критический момент. Очень важно, чтобы пакет [помощи] был одобрен в этом месяце», — добавил Ермак.
По его словам, за атаками на украинские города должна последовать расплата. «Мы должны разрушить их критически важную инфраструктуру, поскольку единственный язык, который они понимают, — это сила», — сказал Ермак.
В жилом квартале Херсона два местных жителя были ранены при обстреле
Российские войска обстреляли жилые кварталы в Днепровском районе Херсона, повреждены квартиры, два местных жителя получили ранения, сообщил глава городской администрации Роман Мрочко.
По его словам, пострадал 60-летний мужчина, находившийся в квартире, у которого диагностировали взрывную и закрытую черепно-мозговую травму, контузию и резаную рану левого височного участка.
Также пострадала 54-летняя женщина — у нее взрывная травма и обломочное ранение правого предплечья. Во время обстрела она была на улице.
Оба пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, они госпитализированы.
Япония запретила экспорт в Россию 164 категорий товаров и ввоз в страну российских алмазов
Кабинет министров Японии одобрил введение запрета на экспорт в Россию товаров, «способствующих укреплению промышленной базы», сообщает японское Минэкономики. Запрет начнет действовать с 17 апреля.
В число запрещенных товаров попали пластмасса, стальные изделия, минеральные топлива, неорганические химикаты, драгоценные металлы, электрооборудование, оптическое оборудование, яхты и другие суда и прочее.
Также введен запрет на ввоз нетехнических алмазов российского происхождения. Этот запрет вступит в силу 10 мая.
Над Украиной сбили 13 дронов из 13, сообщили в Воздушных силах ВСУ
В ночь на 5 апреля российские войска атаковали территорию Украины 13 беспилотниками типа «Шахед», сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Дроны были сбиты в Запорожской, Одесской и Днепропетровской областях, уточнил он.
Также, по словам Олещука, российская армия запустила две зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 и три баллистические ракеты «Искандер-М» из Белгородской области. О последствиях ракетных ударов не сообщается.
Атаки беспилотников на российские регионы. Что известно
О последствиях налета украинских беспилотников рассказали главы нескольких атакованных регионов.
- Курская область
О работе ПВО в Курской области губернатор региона Роман Старовойт сообщил накануне около 10 вечера по Москве. После того, как дроны были сбиты, начался пожар в районе Центрального рынка в Курске и в здании Областного центра развития творчества детей и юношества на улице Урицкого. Один из беспилотников попал в частный жилой дом, пострадавших, по словам Старовойта, не было. Ночью дроны атаковали также село Коровяковка Глушковского района, повреждены частные дома, но никто не пострадал.
- Саратовская область
Беспилотник был сбит рано утром в Энгельсе, пострадавших и разрушений предварительно нет, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. В Энгельсе располагается военный аэродром, который уже был прежде несколько раз атакован дронами и где базируются стратегические бомбардировщики.
- Ростовская область
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что система ПВО сбила более 40 целей в Морозовском районе. По его словам, в результате атаки повреждена электроподстанция. По данным «Радио Свобода», которое ссылается на местные паблики, в Ростовской области был атакован военный аэродром в Морозовске, где базируются фронтовые бомбардировщики. Губернатор аэродром в своем сообщении не упомянул.
Минобороны России отчиталось о 53 украинских беспилотниках, сбитых над пятью регионами
Ночью над пятью российскими регионами были сбиты 53 украинских беспилотника, сообщило Минобороны России.
Больше всего дронов было перехвачено над Ростовской областью — 44. Еще шесть беспилотников было сбито над Краснодарским краем и по одному беспилотнику — над Саратовской, Курской и Белгородской областями, отчиталось ведомство.
О повреждениях на земле и пострадавших не сообщается.
Здравствуйте! Начинается 772-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.