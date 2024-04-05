Дроны атаковали военный аэродром в Ростовской области. Минобороны РФ заявило о 44 сбитых над регионом украинских беспилотниках

Беспилотники в ночь на 5 апреля нанесли удар по Морозовску в Ростовской области. «В Морозовском районе подразделения противовоздушной обороны отражают массированную атаку БПЛА», — написал глава региона Василий Голубев в телеграм-канале, не став уточнять подробностей.

В свою очередь российские СМИ, в том числе «Осторожно, новости», сообщили, что в Морозовске находится военный аэродром.

Ростовский губернатор заявил, что в результате атаки дронов была повреждена электроподстанция. Часть потребителей, следует из его поста в телеграме, осталась без электричества.

Всего в Морозовском районе, заявил Голубев, «силами ПВО уничтожено более 40 целей». Минобороны РФ, в свою очередь, написало, что на Ростовской областью «перехвачено и уничтожено» 44 дрона.

Shot утверждает, что обломки одного из сбитых над Морозовском дронов упали на территорию частного жилого дома, повредив здание и убив собаку. Жители укрывались в подвале и не пострадали.

«Русская служба Би-би-си» со ссылкой на украинских блогеров пишет, что на аэродроме в Морозовске базируются истребители Су-34, которые последнее время активно используют на линии фронта.

Российские военные аэродромы, в том числе расположенные в сотнях километров от границы с Украиной, неоднократно попадали под удары дронов. Официально власти Украины не берут на себя ответственность за такие атаки, но украинские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах, как правило, сообщают, что это операции ГУР Минобороны.