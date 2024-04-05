Власти Чехии заявили о кибератаках России на европейские железные дороги

Россия «предприняла тысячи попыток» вмешательства в работу европейских железных дорог с целью дестабилизировать ситуацию в ЕС, заявил Financial Times министр транспорта Чехии Мартин Купка.

По словам чешского министра, национальная железнодорожная компания стала значительно чаще фиксировать попытки кибератак после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

В частности, заявил Купка, были предприняты попытки вывести из строя сигнальную систему и сети České dráhy. В результате одной из таких кибератак, рассказал он, из строя на некоторое время была выведена система продажи билетов.

При этом министр транспорта подчеркнул, что хотя ситуация и сложная, он очень доволен тем, что чешским железным дорогам удается успешно противостоять кибератакам.

Как отмечает FT, в то время как попытки России дестабилизировать европейскую энергетическую систему широко известны и задокументированы, о кибератаках на транспорт широкой общественности известно меньше.

Европейское Агентство по кибербезопасности, напоминает издание, в марте 2023 года публиковало свой первый доклад о ситуации в транспортной системе, в котором говорилось «о росте числа кибератак на железные дороги, в первую очередь в связи с российским вторжением». В частности, были зафиксированы кибератаки на железнодорожные компании в странах Балтии и в Румынии, сообщали авторы доклада.

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