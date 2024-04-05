«Радио Свобода»: ветеринар, осужденный за производство амфетамина и помилованный после участия в войне, стал вербовщиком Минобороны

Ветеринар Дмитрий Каравайчик, приговоренный к 17 годам за производство амфетамина и получивший помилование за участие в войне, стал вербовщиком Минобороны РФ. Об этом «Радио Свобода» на условиях анонимности рассказал источник в одной из российских колоний, куда приезжал Каравайчик.

Как рассказал собеседник издания, отбывающий срок в исправительном учреждении на Северо-Западный России, на вербовку обязали прийти всех заключенных, не считая тех, кто был в это время на работе. По его словам, Каравайчик мотивировал людей тем, что на свободе они «никому не нужны» и «ничего хорошего их в будущем не ждет». В то же время на войне, по словам вербовщика, они смогут «оторваться по полной».

«Езжайте и оторвитесь. Вырывайте у трупов золотые зубы, снимайте кресты, грабьте и привезите домой, что хотите, а Минобороны прикроет от вопросов МВД. Война — это шанс на миллион. Грабьте, убивайте, делайте что хотите и богатейте. Может, вы и не вернетесь, но успеете оторваться по полной», — пересказывает речь Каравайчика источник издания.

Заключенный также рассказал, что Каравайчик приехал в колонию не один — с ним был офицер Минобороны, который во время выступления стоял позади него и «согласно кивал головой».

По словам источника, Каравайчик также заявил заключенным, что для вербовки лучше подходят «полные отморозки и конченые», которые «быстрее всего добудут себе славу». В пример он, по всей видимости, привел себя, заявив, что за его голову в Украине якобы назначена награда в 250 миллионов рублей.

Кроме того, в качестве еще одной мотивации для заключенных Каравайчик упомянул, что привез с войны автомат, и любой заключенный, по его словам, сможет сделать то же самое.

По словам источника «Радио Свобода», заключенные встретили выступление вербовщика без энтузиазма, а отправиться на войну согласился только один человек. Сам Каравайчик заявил журналистам, что «не занимается агитацией для министерства обороны», и назвал эту информацию «сплетнями».

Дмитрия Каравайчика в 2019 году приговорили к 17 годам лишения свободы, признав виновным в создании преступной группировки и сбыте амфетамина. Его жена Диана Грибовская тогда получила 16 лет лишения свободы. Сам Каравайчик настаивал, что амфетамин ему подбросили сотрудники полиции, а он якобы под видом наркотика продавал толченые таблетки, чтобы найти деньги на разработку протезов для животных.

В январе 2023 года стало известно, что президент России Владимир Путин помиловал Каравайчика за участие в войне в Украине в составе ЧВК Вагнера. По данным «Важных историй», после окончания срока первого шестимесячного контракта Каравайчик подписал еще один. В марте 2023-го «Ротонда» сообщила, что Путин помиловал Грибовскую.

В январе 2024 года Каравайчик заявил «Важным историям», что стал замдиректора фонда «Ленинградский рубеж», учрежденного губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко вскоре после начала войны. Этот фонд, согласно сайту, занимается помощью военным и их семьям.

Подробнее о фонде

Фонд губернатора Ленинградской области собрал с местных жителей и бизнеса 56 миллионов рублей на помощь военным. 10 миллионов не дошли до фронта Главное из расследования «Важных историй»

Подробнее о фонде

Фонд губернатора Ленинградской области собрал с местных жителей и бизнеса 56 миллионов рублей на помощь военным. 10 миллионов не дошли до фронта Главное из расследования «Важных историй»