Фонд губернатора Ленинградской области собрал с местных жителей и бизнеса 56 миллионов рублей на помощь военным. 10 миллионов не дошли до фронта Главное из расследования «Важных историй»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко с тепловизором в администрации ЛО отсюда Пресс-служба Александра Дрозденко

Фонд «Ленинградский рубеж», распоряжение о создании которого в августе 2022 года подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, собрал с жителей региона и представителей бизнеса больше 50 миллионов рублей, однако около 10 миллионов до фронта так и не дошли, говорится в расследовании «Важных историй».

По данным журналистов, фонд за восемь месяцев своей работы собрал 56 миллионов рублей. Около 60% этой суммы «Ленинградскому рубежу» пожертвовали местные бизнесмены. «Важные истории» считают, что жертвовать деньги в фонд просил лично Дрозденко. Согласно финансовым отчетам фонда, как минимум одна местная компания в графе назначения платежа указала: «Перечисление денежных средств по поручению Губернатора ЛО».

Кроме бизнеса в «губернаторский» фонд собирали деньги с бюджетных организаций — от них на помощь военным поступило 17 миллионов рублей. Из них более 1,6 миллиона были удержаны из зарплат сотрудников, о чем также свидетельствуют записи в графе «назначение платежа». Как уточняют «Важные истории», отправители «пожертвований» зачастую прямо называли их «удержаниями зарплат». Кроме того, обратили внимание журналисты, самое большое «пожертвование» из зарплат сотрудников сделал Мультицентр социальной и трудовой интеграции, который возглавляет жена губернатора Ирина Дрозденко.

Многие сотрудники бюджетных организаций сказали журналистам, что совершали переводы добровольно, хотя и по рекомендации руководства. Собеседники издания сообщили, что не интересовались фактической деятельностью фонда, поскольку он был учрежден губернатором, что вызывало у них доверие.

В финансовых документах фонда нет ни одного перевода непосредственно от Дрозденко. Самый крупный платеж за 2022 год фонд получил от компании «Терминал „Фактор“», который «Важные истории» связывают с петербургским бизнесменом — он же, согласно протоколу собрания учредителей фонда, возглавил попечительский совет.

За восемь месяцев своего существования «Ленинградский рубеж» израсходовал 55 из 56 миллионов рублей на закупки для военнослужащих. Большая часть этой суммы — 37 миллионов рублей — достались ООО «Стальпроминвест», с которым фонд с октября по декабрь 2022 года заключил несколько контрактов на поставку сапог, спальных мешков, армейских ковриков и других товаров для военных. На долю остальных поставщиков, уточняют «Важные истории», приходится лишь по 0,1%—7% трат фонда на военнослужащих.

При этом, согласно финансовым документам «Стальпроминвеста», компания оказалась простым посредником и закупала товары у других производителей. С момента получения денег от фонда она потратила на товары для военных только две трети средств: из десяти миллионов, выделенных на покупку сапог, фирма израсходовала только 5,6 миллиона. Из 21,4 миллиона на спальные мешки были потрачены 17,6 миллиона. Из четырех миллионов на армейские коврики — 2,5 миллиона.

«Важные истории» не уточняют, как именно компания распорядилась оставшимися почти десятью миллионами, однако журналисты отмечают, что большая часть финансовых операций компании после получения денег от фонда — это выплаты зарплат и денежных займов семье Олега Барзинского, сына руководительницы «Стальпроминвеста» Дины Васиной. Журналисты называют его фактическим владельцем компании.

Барзинский, по данным издания, связан с Дрозденко давними деловыми связями — в 2020 году губернатор включил его в общественный экологический совет Ленобласти. Компания «Стальпроминвест» дважды получала лицензии на пользование недрами от комитета по природным ресурсам региона.

Журналисты выяснили, что Барзинский также ведет бизнес с сотрудниками Ильи Трабера. В частности, Барзинский владеет компанией «Северная столица», которую он учредил вместе с Татьяной Раецкой. По данным источника издания, Раецкая — сотрудница компаний Трабера. Как минимум с 2018 по 2022 год она получала доход в ООО «Экологический флот», учрежденном бизнесменом. Одновременно с этим она зарабатывала в компаниях Олега Барзинского (в частности, в 2018 году в ООО «РКМ-Клиник»).

Согласно отчету «Ленинградского рубежа», фонд направил российским военным одежду, еду и оборудование на сумму чуть более 50 миллионов рублей, а также подарил им 15 отопителей и шесть автомобилей «Лада». Журналистам не удалось найти ни одного отзыва от военнослужащих или их родственников о том, чем им помог фонд «Ленинградский рубеж».

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