Война Семьсот семьдесят первый день. Онлайн «Медузы»

Сотрудникам ГСЧС Украины удалось спасти мирного жителя из-под завалов дома, разрушенного при ударах войск РФ по Харькову

Как рассказали в ведомстве, во время массированной атаки российских беспилотников один дрон попал в жилой трехэтажный дом, частично разрушив крышу и верхний этаж. Там начался пожар.

Спасатели прибыли на место и начали операцию по спасению 67-летнего мужчины, которого завалило плитами перекрытия на третьем этаже, когда сами попали под повторный удар беспилотников.

Всего, заявили в ГСЧС, к операции по спасению мирного жителя были привлечены около 10 спасателей, которые с помощью ручного гидравлического инструмента и домкратов достали жителя дома из-под завалов. Мужчина получил незначительные повреждения. Как сообщалось ранее, три сотрудника ГСЧС погибли.