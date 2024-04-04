Война Семьсот семьдесят первый день. Онлайн «Медузы»

В Запорожье произошли взрывы, сообщил начальник военной администрации Запорожской области Иван Федоров. Перед этим в регионе объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударов баллистическими ракетами.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За минувшие сутки войска РФ нанесли шесть ракетных и 85 авиационных ударов, совершили 88 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
- Произошло 65 боевых столкновений. На бахмутском направлении ВСУ отразили 14 атак противника в районах Белогоровки Луганской области, Спорного, Андреевки, юго-восточнее Выемки и Клещеевки Донецкой области.
- На авдеевском направлении украинские военные отразили 15 атак россиян в районах населенных пунктов Бердичи, Уманское, Яснобродовка, Первомайское и Невельское Донецкой области.
- На новопавловском направлении войска РФ 22 раза пытались прорвать оборону ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Урожайное и юго-восточнее Водяного Донецкой области.
- Украинская авиация нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также по зенитно-ракетному комплексу противника.
- Подразделения ракетных войск ВСУ поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также артиллерийскую систему, радиолокационную станцию, станцию РЭБ, пункт управления беспилотниками и еще один важный объект противника.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
За минувшие сутки российские войска обстреляли территории девяти украинских областей, сообщает медиацентр Минобороны Украины.
Всего из различных видов вооружения, включая минометы, танки, артиллерию и беспилотники, были атакованы 106 населенных пунктов и 146 объектов инфраструктуры.
Есть погибшие и раненые среди мирных жителей, количество жертв уточняется.
Помимо Харькова российские беспилотники в ночь на 4 апреля атаковали город Лозовая и Чугуевский район Харьковской области, сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов.
В Лозовой повреждено гражданское предприятие, уточнили в Офисе генпрокурора Украины. Также сгорели пять автомобилей. Пострадавших нет.
Зафиксированы попадания в объекты энергетической инфраструктуры в Харьковской области, заявили в Офисе генпрокурора, не уточнив подробностей. Синегубов сообщил о попадании в Змиевскую ТЭС в Чугуевском районе. Люди не пострадали.
- Всего войска РФ, по данным ВСУ, атаковали регион 20 дронами-камикадзе типа «Шахед» из Курской области. Украинским военным, как утверждается, удалось сбить 11 беспилотников. В результате атаки в Харькове погибли четыре человека, 12 получили ранения.
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Последствия обстрела Харькова
Сотрудникам ГСЧС Украины удалось спасти мирного жителя из-под завалов дома, разрушенного при ударах войск РФ по Харькову
Как рассказали в ведомстве, во время массированной атаки российских беспилотников один дрон попал в жилой трехэтажный дом, частично разрушив крышу и верхний этаж. Там начался пожар.
Спасатели прибыли на место и начали операцию по спасению 67-летнего мужчины, которого завалило плитами перекрытия на третьем этаже, когда сами попали под повторный удар беспилотников.
Всего, заявили в ГСЧС, к операции по спасению мирного жителя были привлечены около 10 спасателей, которые с помощью ручного гидравлического инструмента и домкратов достали жителя дома из-под завалов. Мужчина получил незначительные повреждения. Как сообщалось ранее, три сотрудника ГСЧС погибли.
Беспилотники атаковали Белгородскую и Тульскую области
Как сообщило Минобороны РФ, дежурные средства ПВО сбили три беспилотника в Белгородской области и еще два в Тульской области. Ведомство обвинило в атаке «киевский режим».
Власти регионов о последствиях атаки не сообщали.
Войска РФ атаковали Харьков дронами-камикадзе. Четыре человека погибли, 12 ранены
Российские войска атаковали Украину в ночь на 4 апреля, применив 20 ударных дронов «Шахед», сообщили в Генштабе ВСУ. Всего, по данным украинских военных, силы ПВО сбили 11 беспилотников.
15 беспилотников атаковали Харьков, рассказал глава Харьковской области Олег Синегубов. Дроны атаковали город несколькими волнами, под удар попали жилые дома, там возникли пожары, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
Как заявил глава Харькова Игорь Терехов, «Шахеды» поразили не менее трех жилых домов. Один беспилотник попал в 14-этажный дом, из-за чего, по словам Терехова, разрушены квартиры на нескольких этажах, повреждена внешняя стена. В другом месте, как рассказал мэр, при повторном ударе беспилотников по жилому кварталу погибли трое спасателей ГСЧС, пострадали спасатель, полицейский и медсестра скорой помощи.
Всего, по данным властей, в Харькове погибли четыре человека: трое спасателей и 69-летняя мирная жительница. Ранения различной степени тяжести получили 12 человек.
Из-за атаки дронов в некоторых районах Харькова возникли перебои с электричеством.
Здравствуйте! Начинается 771-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.