Президент Франции Эммануэль Макрон осудил «странные и угрожающие комментарии» российской стороны по итогам телефонного разговора между французским министром обороны Себастьяном Лекорню и главой Минобороны России Сергеем Шойгу.

В своем заявлении Минобороны РФ сообщило, что французский министр «настойчиво пытался убедить в непричастности Украины и стран Запада» к теракту в «Крокусе». В свою очередь Шойгу, согласно версии российского ведомства, заявил, что у властей РФ есть «сведения об украинском следе», а «киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов».

«Рассчитываем, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы», — заявили в Минобороны РФ.

Макрон назвал это «манипуляцией информацией».

«Смешно говорить, что за этим стоит Франция, что за этим стоит Украина. Все это не имеет смысла. Но это манипуляция информацией, которая является частью военного арсенала, который сегодня использует Россия», — сказал французский президент.

Он также объяснил, зачем глава Минобороны Франции звонил российскому коллеге. По словам Макрона, Франции располагала «полезной информацией» о «происхождении и организации» нападения на «Крокус Сити Холл».

Разговор между Лекорню и Шойгу состоялся 3 апреля. Минобороны Франции сообщало, что министр «решительно осудил» теракт в «Крокус Сити Холле» и выразил солидарность Франции с жертвами и их семьями. Он также отметил, что Франция не располагает какой-либо информацией, позволяющей установить связь этого теракта с Украиной.

Ответственность за теракт в «Крокусе» практически сразу взяла на себя ячейка « » в Афганистане под названием «Вилаят Хорасан». Власти России заявляют о причастности Украины к теракту. Киев эти обвинения отвергает.

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