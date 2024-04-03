Министр обороны Франции впервые с октября 2022 года поговорил по телефону с Шойгу. Он заявил, что у Парижа нет данных о причастности Украины к теракту в «Крокусе»
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню провел телефонный разговор с главой Минобороны России Сергеем Шойгу. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на заявление французского ведомства.
В разговоре с Шойгу Лекорню «решительно осудил» теракт в «Крокус Сити Холле» и выразил солидарность Франции с жертвами и их семьями.
Он также отметил, что Франция не располагает какой-либо информацией, позволяющей установить связь этого теракта с Украиной. Министр призвал российские власти прекратить эксплуатировать трагедию в «Крокусе».
Французский министр также «безоговорочно осудил агрессивную войну, которую Россия развязала в Украине» и напомнил, что Франция продолжит поддерживать Украину «настолько долго и интенсивно, насколько это необходимо в ее борьбе за свободу и суверенитет», а также для того, чтобы принести мир и безопасность на европейский контитент.
Le Monde отмечает, что это первый разговор министров обороны России и Франции с октября 2022 года.
Минобороны России о разговоре министров не сообщало.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. По последним данным, погибли 144 человека, больше 500 человек пострадали.
Ответственность за теракт практически сразу взяла на себя ячейка «Исламского государства» в Афганистане под названием «Вилаят Хорасан». Однако российские власти увидели в теракте «украинский след». Президент России Владимир Путин утверждал, что после совершения нападения террористы ехали в сторону Украины, где для них с украинской стороны было «подготовлено окно» для пересечения границы. Украина какую-либо причастность к теракту отрицает.