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Борьба с террористами « », вероятно, не входит в число приоритетов российских спецслужб, которые допустили теракт в «Крокус Сити Холле». Такое мнение в разговоре с Financial Times выразили эксперты по безопасности, рассуждая о том, почему спецслужбы РФ не воспользовались информацией США, предупреждавших о готовящемся теракте в России.

«Дело не в том, что они не думали об угрозе или не искали ее, а в том, что, возможно, у них просто не было таких политических приоритетов. Политические приоритеты устанавливаются Кремлем — и это, очевидно, Украина и демократическая оппозиция», — считает военный эксперт и почетный профессор Университетского колледжа Лондона Марк Галеотти.

Спецслужбы США сообщили России о подготовке теракта на территории РФ в начале марта. The Washington Post писала, что за две недели до теракта в «Крокус Сити Холле» власти США предупреждали Россию, что именно эта площадка может стать потенциальной целью атаки. По данным издания, российские власти по крайней мере на начальном этапе отнеслись к предупреждению серьезно.

Предупреждение США включало в том числе информацию о подготовке теракта в одной из синагог. 7 марта ФСБ отчиталась, что предотвратила нападение ИГИЛ на синагогу в Москве. По мнению западных чиновников, после этого российские власти ослабили бдительность и посчитали американское предупреждение ложным. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин утверждал, что Москва получала от Вашингтона информацию о возможности теракта в России, но она была слишком общей, чтобы выявить террористов. Российские власти увидели в теракте «украинский след».

FT напоминает, что в последние годы Кремль активно расширял список «экстремистских» структур в России, включая в него в том числе «движение ЛГБТ», организации, связанные с Алексеем Навальным, «Свидетелей Иеговы», компанию Meta, которой принадлежат Facebook, Instagram, WhatsApp. Такие усилия создают нагрузку на ресурсы служб безопасности, говорят эксперты FT.

«Конечно, вы отвлекаетесь… потому что вам нужно следить за всеми этими списками и сообщать, что вы действительно что-то делаете с этими людьми, хотя это пустая трата ресурсов», — говорит журналист Андрей Солдатов, специализирующийся на изучении работы российских спецслужб.

Солдатов также отметил, что сотрудничество с США «чревато последствиями», так как уже были несколько примеров, когда российским официальным лицам поручали поддерживать связь с американцами, а затем их либо обвиняли в предательстве, либо они становились объектами вербовки американской разведки.

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«Такой климат всегда подрывает идею реального сотрудничества с американцами в борьбе с терроризмом. И война, конечно, сказалась на таком сотрудничестве. Подумайте об офицере, которому нужно получить информацию от американцев, и ему нужно доказать своему начальству, что надо доверять информации, которую предоставляет Запад. Конечно, он должен думать о своей карьере и о своем положении, потому что не хочет, чтобы его воспринимали как человека, который делает что-то в пользу американцев», — говорит Солдатов.

Бывший сотрудник ЦРУ Дуглаc Лондон напомнил об истории, которая произошла при прошлой американской администрации. Тогда ЦРУ направило в Москву группу аналитиков, у которых была информация об угрозе, которую представляют для России уроженцы стран Центральной Азии, присоединившиеся к ИГИЛ в Ираке и Сирии. В ответ российская сторона, по словам Лондона, обвинила Вашингтон в поддержке ИГИЛ и предложила ЦРУ список подозреваемых в терроризме — там были перечислены российские оппозиционеры, живущие в Европе.

Дуглаc Лондон считает, что нападение на «Крокус» показало давние слабости оперативной работы ФСБ.

«У ФСБ много технических возможностей. Повсюду видеокамеры. Они контролируют интернет. <…> Но они подходят к решению своих проблем с позиции выжженной земли. <…> Когда они ищут информацию, обычно используют принуждение, шантажируют людей или их семьи. Они не умеют терпеливо находить и выращивать инсайдеров, развивать отношения и обеспечивать надежное внедрение», — отметил бывший сотрудник ЦРУ.

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