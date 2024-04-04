Арестован советский диссидент Александр Скобов, задержанный по делу об оправдании терроризма. В суде он выкрикнул: «Слава Украине, смерть убийце Путину»

Калининский районный суд Петербурга арестовал советского диссидента Александра Скобова до 1 июня по делу об оправдании терроризма (статья 205.2 УК), передает «Медиазона».

Как пишет «Медиазона», оказавшись в «аквариуме», Скобов сказал: «Слава Украине, смерть убийце Путину. Я не вижу смысла участвовать в этом балагане, и единственная причина участия в этом суде — плюнуть в лицо суду». Прессу на заседание не пустили — следствие попросило провести его в закрытом режиме. Однако на оглашение решения журналистов все же пустили.

Защитница Скобова Вероника Карагодина просила избрать для него меру пресечения, не связанную с арестом. Она также ходатайствовала о том, чтобы приобщить к делу медицинские документы, подтверждающие, что у Скобова диагностированы сахарный диабет, гепатит С, бронхиальная астма и глаукома.

Александра Скобова задержали в квартире его друга, правозащитника Юлия Рыбакова, вечером 2 апреля и увезли. Рыбаков говорил, что ему не дали взять с собой лекарства от диабета, позже стало известно, что он сам не взял их в знак протеста. Скобова обвинили в оправдании терроризма из-за поста о взрыве на Крымском мосту. Какой именно текст лег в основу дела — неизвестно.

Скобову 66 лет, в СССР он был политзаключенным и фигурантом последнего дела об «антисоветской агитации» (статья 70 УК РСФСР), которое закрыли в 1989 году в связи с отменой статьи. После распада СССР Скобов работал учителем истории в школе, выступал против чеченской войны, а также против Владимира Путина, а с 2022 года призывал помогать украинской армии. В марте 2024 года Минюст России объявил Скобова «иноагентом».

про скобова рассказывает его подруга

В Петербурге задержали советского диссидента Александра Скобова — из-за постов о взрыве на Крымском мосту Вот что об этом рассказывает его подруга Екатерина Молоствова — все произошло именно в ее квартире

про скобова рассказывает его подруга

В Петербурге задержали советского диссидента Александра Скобова — из-за постов о взрыве на Крымском мосту Вот что об этом рассказывает его подруга Екатерина Молоствова — все произошло именно в ее квартире