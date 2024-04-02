В Петербурге задержали советского диссидента Александра Скобова. По данным «Фонтанки», его обвиняют в оправдании терроризма

В Петербурге задержали советского диссидента Александра Скобова, сообщил «Фонтанке» правозащитник Юлий Рыбаков, у которого Скобов в этот момент был в гостях.

По словам Рыбакова, вечером к нему домой пришли следователь и полицейские с постановлением о возбуждении уголовного дела против Скобова по статье о публичном оправдании терроризма (статья 205.2 УК). Сфотографировать документ, как говорит Рыбаков, ему не дали.

По словам правозащитника, Скобова задержали, не дав ему взять с собой лекарства от диабета. Рыбаков добавил, что Скобов ничего не писал о теракте в «Крокус Сити Холле», но «много комментировал отношения России и Украины».

О задержании Скобова у них дома также сообщила жена Рыбакова Екатерина Молоствова у себя в фейсбуке.

Александру Скобову 66 лет, во времена СССР он был политзаключенным и фигурантом последнего дела по статье об «антисоветской агитации». В первый раз его арестовали в 1978 году и отправили в психиатрическую лечебницу по приговору суда из-за антисоветских листовок. На свободу он вышел в 1981 году. В 1985 году его снова отправили в психиатрическую лечебницу из-за акций с нанесением антисоветских надписей на стены зданий. В 1988 году у него проходил обыск по делу об антисоветской агитации (статья 70 УК РСФСР). Спустя год дело было закрыто в связи с отменой уголовной статьи.

После распада СССР Скобов работал учителем истории в школе, во время чеченской войны был активным участником антивоенного движения, состоял в партии «Яблоко», из которой вышел в 2010 году. С приходом к власти Владимира Путина Скобов выступал против президента, а с началом полномасштабной войны в Украине призывал помогать украинской армии, оставаясь в России. В марте 2024 года Минюст России объявил Скобова «иноагентом». В интервью «Холоду» Скобов говорил, что не будет уезжать из России, потому что это придает больший вес его словам и он планирует «доказывать, что не всякому человеку можно заткнуть рот».

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