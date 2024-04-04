«Укрэнерго» ввело веерные отключения электричества в шести областях Украины из-за российских обстрелов

В шести областях Украины ввели веерные отключения электричества. В пресс-службе энергетической компания «Укрэнерго» это решение объяснили последствиями российских обстрелов.

«Причины применения ограничений — отсутствие достаточного объема генерирующих мощностей. Это следствие последних массированных российских атак на украинские электростанции. Также вечером в стране растет потребление из-за похолодания.», — заявили в компании.

Согласно публикации, электричество будут выключать каждый день с 18:20 до 22:00 в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.

Кроме этого, без электричества — полностью или частично — остаются многие жители Харьковской области и предприятия Кривого Рога, добавили в пресс-службе.

Войска России в последние недели несколько раз наносили массированные удары по объектам энергетики Украины. Например, 22 марта из-за подобной атаки Харьков практически полностью остался без электричества и водоснабжения. Также под удар попали объекты в Хмельницкой, Запорожской и Днепропетровской областях. Глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий назвал эту атаку на энергосистему крупнейшей с начала полномасштабной войны.

Фотографии последствий ударов ВС РФ

Харьков остался без света и воды. Повреждена Днепрогэс. Это последствия массированной ракетной атаки, которую Минобороны РФ назвало «ударом возмездия» Семьсот пятьдесят восьмой день войны. Фотографии

Фотографии последствий ударов ВС РФ

Харьков остался без света и воды. Повреждена Днепрогэс. Это последствия массированной ракетной атаки, которую Минобороны РФ назвало «ударом возмездия» Семьсот пятьдесят восьмой день войны. Фотографии