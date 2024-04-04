«Война делит на живых и мертвых». Украинские волонтеры ищут останки погибших бойцов ВСУ и российских солдат на полях сражений в Донбассе Семьсот семидесятый день войны. Фотографии
Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
- Владимир Зеленский утверждает, что Россия собирается дополнительно мобилизовать 300 тысяч военнослужащих «на 1 июня». В Кремле это отрицают.
- Военная разведка Украины готовит новое нападение на Крымский мост в первой половине 2024 года, пишет The Guardian.
- Минобороны РФ отчиталось о резком росте числа желающих служить по контракту после теракта в «Крокусе». По утверждению ведомства, добровольцы хотят «отомстить за погибших».
- Глава Татарстана призвал предприятия региона не надеяться на ПВО и самостоятельно защищаться от атак беспилотников.
- Politico: Китай, Саудовская Аравия и Индонезия призвали ЕС отказаться от планов конфискации российских активов.
- Министр обороны Франции заявил, что у Парижа нет данных о причастности Украины к теракту в «Крокусе».
Кадр дня. Горящее поле после обстрела под Лиманом
В боях в Украине и российские войска, и ВСУ используют кассетные боеприпасы — снаряды с отделяемой частью с мелкими суббоеприпасами, которые рассеиваются на большой площади. Такие боеприпасы запрещены во многих странах мира, так как иногда они не взрываются и территория, где они применялись, без разминирования представляет опасность для мирных жителей. Ни Россия, ни Украина, ни США, помогающие ВСУ оружием, конвенцию о запрете использования кассетных боеприпасов не подписывали. Подробно о применении кассетных боеприпасов в Украине писала, в частности, правозащитная организация Human Rights Watch.
Украинские поисковики с телами погибших солдат
Полномасштабная война России и Украины идет уже более двух лет. Минобороны РФ и командование ВСУ регулярно объявляют о потерях противника (зачастую эту информацию невозможно оперативно подтвердить в независимых источниках), но крайне редко раскрывают информацию о своих потерях. Президент Украины в конце февраля 2024 года говорил, что с начала полномасштабного вторжения войск РФ погибла 31 тысяча украинских военнослужащих. Журналисты «Медиазоны» и «Русской службы Би-би-си», а также команда волонтеров к концу марта подтвердили по открытым источникам гибель 49 281 российского военнослужащего. Полных официальных данных о раненых, попавших в плен и числящихся пропавшими без вести украинских и российских военных нет. Судьбу некоторых украинских бойцов и российских солдат помогают выяснить волонтеры, работающие на местах наиболее ожесточенных боев, в том числе в Донецкой области.
Билборд в Санкт-Петербурге
Главные фотографии предыдущего — семьсот шестьдесят девятого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.