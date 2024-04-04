«Война делит на живых и мертвых». Украинские волонтеры ищут останки погибших бойцов ВСУ и российских солдат на полях сражений в Донбассе Семьсот семидесятый день войны. Фотографии

Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

Владимир Зеленский утверждает, что Россия собирается дополнительно мобилизовать 300 тысяч военнослужащих «на 1 июня». В Кремле это отрицают.

Военная разведка Украины готовит новое нападение на Крымский мост в первой половине 2024 года, пишет The Guardian.

Минобороны РФ отчиталось о резком росте числа желающих служить по контракту после теракта в «Крокусе». По утверждению ведомства, добровольцы хотят «отомстить за погибших».

Глава Татарстана призвал предприятия региона не надеяться на ПВО и самостоятельно защищаться от атак беспилотников.

Politico: Китай, Саудовская Аравия и Индонезия призвали ЕС отказаться от планов конфискации российских активов.

Министр обороны Франции заявил, что у Парижа нет данных о причастности Украины к теракту в «Крокусе».

Кадр дня. Горящее поле после обстрела под Лиманом

В боях в Украине и российские войска, и ВСУ используют кассетные боеприпасы — снаряды с отделяемой частью с мелкими суббоеприпасами, которые рассеиваются на большой площади. Такие боеприпасы запрещены во многих странах мира, так как иногда они не взрываются и территория, где они применялись, без разминирования представляет опасность для мирных жителей. Ни Россия, ни Украина, ни США, помогающие ВСУ оружием, конвенцию о запрете использования кассетных боеприпасов не подписывали. Подробно о применении кассетных боеприпасов в Украине писала, в частности, правозащитная организация Human Rights Watch.

Горящее поле под Лиманом, где во время боя применили кассетные боеприпасы Wolfgang Schwan / Anadolu Agency / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Украинские поисковики с телами погибших солдат

Полномасштабная война России и Украины идет уже более двух лет. Минобороны РФ и командование ВСУ регулярно объявляют о потерях противника (зачастую эту информацию невозможно оперативно подтвердить в независимых источниках), но крайне редко раскрывают информацию о своих потерях. Президент Украины в конце февраля 2024 года говорил, что с начала полномасштабного вторжения войск РФ погибла 31 тысяча украинских военнослужащих. Журналисты «Медиазоны» и «Русской службы Би-би-си», а также команда волонтеров к концу марта подтвердили по открытым источникам гибель 49 281 российского военнослужащего. Полных официальных данных о раненых, попавших в плен и числящихся пропавшими без вести украинских и российских военных нет. Судьбу некоторых украинских бойцов и российских солдат помогают выяснить волонтеры, работающие на местах наиболее ожесточенных боев, в том числе в Донецкой области.

Среди тех, кто помогает выяснить судьбу погибших военных, — поисковая группа «Плацдарм» во главе с Алексеем Юковым Adri Salido / Anadolu Agency / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Юков в интервью «Громадське» в январе 2024 года рассказывал , что занимается поиском погибших и пропавших без вести уже 24 года. Сначала это был поиск погибших во Второй мировой войне, а с 2014 года он и его товарищи по группе «Плацдарм» первыми в Украине начали заниматься выяснением судьбы погибших в боях в Донбассе. «Сейчас история перекрутилась, и те, кто с нашими дедами сидели в одних окопах и воевали против нацистской Германии, воюют против нас», — говорил он. Adri Salido / Anadolu Agency / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

«Еще в 2014-м матери „днровцев“ приезжали сюда и умоляли нас помочь. Мы помогали, потому что мы люди, а для всех матерей — боль одна. Для этой мамы жизнь закончена, потому что это ребенок, на которого она молилась. Может, мать поддерживала войну, может, не поддерживала, но факт мы видим, — это разрушенные судьбы. Пацан лежит, неизвестно, что это за человек был: добрый, недобрый. У него уже забрали шанс жить, быть человеком, потому что кому-то захотелось стать императором, возродить Советский Союз. Но неужели это стоит стольких жизней?» — говорил Юков в интервью. Adri Salido / Anadolu Agency / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

«Мертвые на моей стороне, а я всегда буду на стороне мертвых, потому что за них некому вступиться», — рассказывал глава группы «Плацдарм» Adri Salido / Anadolu Agency / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

«Мы забираем тела российских солдат и никогда над ними не издеваемся. Для нас и для них это — горе. Ужасно, что одни борются за то, чтобы оставаться рабами, а другие — чтобы ими не стать», — говорил глава поисковой группы «Плацдарм» Adri Salido / Anadolu Agency / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Останки украинских военных передают семьям для подобающего захоронения, а останки россиян волонтеры отдают властям для последующего обмена на погибших бойцов ВСУ Adri Salido / Anadolu Agency / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

«Мы не переступаем ни одного тела — ни российского, ни украинского солдата — забираем всех. Каждый российский солдат — это на обмене один украинский военнослужащий. Мы возвращаем души, не просто тела», — подчеркивал Юков. Adri Salido / Anadolu Agency / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

«Война не делит на национальность, на вероисповедание. Война делит на живых и мертвых. Победы в войне не будет никогда и ни у кого, потому что есть жертвы», — считает глава поисковой группы «Плацдарм». Adri Salido / Anadolu Agency / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Билборд в Санкт-Петербурге

Антон Ваганов / Reuters / Scanpix / LETA

Главные фотографии предыдущего — семьсот шестьдесят девятого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.