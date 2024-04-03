Politico: «друзья России» (Китай, Саудовская Аравия и Индонезия) призывают ЕС отказаться от конфискации российских активов

Страны, «симпатизирующие России», призывают Евросоюз отказаться от конфискации замороженных российских активов. С такой позицией в частном порядке выступили представители Китая, Саудовской Аравии и Индонезии, пишет Politico со ссылкой на источники.

Эти три государства обращались к представителям ЕС с призывом «сопротивляться давлению со стороны США и Великобритании», которые настаивают на конфискации российских активов.

По словам одного из собеседников Politico, Китай, Индонезия и Саудовская Аравия опасаются, что конфискация российских государственных активов «создаст прецедент» и они могут «оказаться следующими».

«Я готов согласиться, что русские могли попросить своих друзей поднять этот шум», — говорит высокопоставленный дипломат из страны, не входящей в ЕС.

Эти государства также могут считать, что конфискация российских активов еще больше затянет войну России с Украиной и вынудит их принять чью-либо сторону в конфликте, отмечает Politico.

С начала полномасштабной войны России с Украиной на Западе остаются замороженными около 280 миллиардов евро. Большая часть средств (около 210 миллиардов евро) хранится в Евросоюзе, в том числе в виде наличных денег и государственных облигаций. Власти Евросоюза обсуждают возможность использования этих средств как минимум с осени 2022 года.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предлагал направить 90% доходов от замороженных российских активов в Европейский фонд мира, из которого сейчас выделяются деньги на военную помощь Украине.

Пресс-секретарь президента Россиии Дмитрий Песков говорил, что причастные к конфискации российских активов «естественно станут объектами судебного преследования на многие десятилетия».

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Все эпизоды Западу все тяжелее выделять деньги для Украины. Так почему он не отдаст ей замороженные российские миллиарды? Или именно это вот-вот и случится? 00:00 51:45