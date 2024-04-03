Минобороны РФ заявило о росте числа желающих служить по контракту, чтобы «отомстить за погибших» при теракте в «Крокусе»

Минобороны РФ объявило, что в Москве и других российских городах «существенно увеличилась численность желающих поступить на военную службу по контракту».

За последние 10 дней контракты для участия в «специальной военной операции» ( ) заключили около 16 тысяч человек, утверждают в Минобороны, ежедневно в пункты отбора на контракт по всей стране приходят до 1700 человек.

«В ходе собеседований, проведенных за последнюю неделю в пунктах отбора в городах России, большинство кандидатов в качестве основного мотива заключить контракт указывали желание отомстить за погибших в трагедии, произошедшей 22 марта 2024 года в Подмосковье», — говорится в распространенном военным ведомством сообщении.

22 марта группа вооруженных людей устроила стрельбу и подожгла концертный зал «Крокус Сити Холл» в Москве. Погибли 144 человек, более 550 пострадали. По делу о теракте арестованы десять человек, в том числе четверо предполагаемых непосредственных исполнителей.

Ответственность за теракт в «Крокусе» взяла на себя ячейка под названием «Вилаят Хорасан». Власти России настаивают на том, что за организацией теракта в «Крокусе» стоит Украина. Никаких доказательств Россия не приводит. Украина какую-либо причастность к нападению отрицает.

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