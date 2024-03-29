«Медиазона» и «Би-би-си» подтвердили гибель более 49 тысяч российских военных на войне в Украине

Журналисты «Медиазоны» и «Русской службы Би-би-си», а также команда волонтеров к 29 марта подтвердили по открытым источникам гибель 49 281 российского военнослужащего, участвующего в полномасштабном вторжении России в Украину.

За последние две недели в список погибших российских военных добавились имена 1580 человек. По данным журналистов, всего в списке погибших более 3300 офицеров армии и других силовых структур, из них 386 человек в звании от подполковника и выше.

В своей сводке «Медиазона» обратила внимание на публикацию издания «Верстка» о том, что в России готовится новая волна мобилизации и Минобороны РФ планирует в ближайшее время отправить на войну еще 300 тысяч человек. Независимые наблюдатели ранее неоднократно предполагали, что после выборов Владимира Путина в России может начаться новая мобилизация. В Минобороны РФ заверяли, что пока таких планов нет.

Журналисты пишут, что оценить число россиян, которые по своей воле хотят отправиться воевать, сложно. «Данные о кредитных каникулах, которые банки выдают участникам войны, показывают, что за один квартал к армии присоединяются как минимум 30 тысяч человек — это только те, у кого есть кредиты, и кто пожелал получить отсрочку», — отмечает «Медиазона».

По потерям, которые мы видим, добровольцы в российской армии все еще есть — и именно из них (а также из заключенных) часто формируют штурмовые отряды, которые используются для наступления на украинские позиции. Мобилизованные тоже участвуют в боевых действиях и несут потери, но сейчас их гибнет меньше, чем добровольцев.

Решение о мобилизации может принять только Владимир Путин, и гадать, когда случится вторая волна, бессмысленно. С точки зрения готовности государства провести ее не мешает ничего.

Исследование «Медузы» и «Медиазоны»

75 тысяч погибших российских солдат 120 смертей в день — вот цена, которую платит Россия за нападение на соседнюю страну. Новое большое исследование «Медузы» и «Медиазоны» о потерях

Исследование «Медузы» и «Медиазоны»

75 тысяч погибших российских солдат 120 смертей в день — вот цена, которую платит Россия за нападение на соседнюю страну. Новое большое исследование «Медузы» и «Медиазоны» о потерях