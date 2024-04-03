В Днепре российская ракета повредила здание спортивного колледжа. В Татарстане дрон ударил по общежитию «Алабуга Политеха» Семьсот шестьдесят девятый день войны. Фотографии
Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
- В Татарстане беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Есть пострадавшие.
- «РБК-Украина» утверждает, что атака дронов на Татарстан — операция украинской военной разведки.
- Войска РФ нанесли удар дронами-камикадзе и ракетой Х-59 по Днепропетровской и Кировоградской областям Украины.
- Петру Верзилову назначили восемь лет и четыре месяца колонии по делу о «фейках» про российскую армию.
- В России с начала войны «установили» почти 440 человек, подозреваемых в поджогах военкоматов и диверсиях на железной дороге.
- Зеленский подписал закон, снижающий предельный возраст призыва по мобилизации с 27 до 25 лет.
- Российские войска нанесли ракетный удар по Днепру. Пострадали 18 человек, в том числе пять детей.
Атака дронов в Татарстане
Беспилотники впервые с начала полномасштабной войны России с Украиной атаковали предприятия в Татарстане — в Елабуге и Нижнекамске. Это 1300 километров от границы. В Елабуге повреждено общежитие учащихся колледжа «Алабуга Политех». По данным властей Татарстана, пострадали 14 человек, в том числе граждане Кыргызстана, Шри-Ланки, Зимбабве, Руанды, Конго, Кении, Нигерии, Южного Судана. Общежитие, как сообщалось, находится в нескольких сотнях метров от завода, где собирают беспилотники типа «Шахед», которыми Россия атакует Украину. В Нижнекамске дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод «Танеко» — дочернее предприятие «Татнефти». Источники «РБК-Украина» заявили, что атака дронов на предприятия в Татарстане — операция ГУР Минобороны Украины.
Украинские силы под Часовым Яром
Российские войска пытаются наступать на Часов Яр в Донецкой области, но перед тем, как подойти к городу, они должны преодолеть украинскую оборону в селе Богдановка. По состоянию на конец марта, им удалось захватить восточную часть Богдановки, но в западной части украинские военные держат оборону.
Обстрел Днепра
Российские войска днем 2 апреля нанесли ракетный удар по Днепру. Пострадали 18 человек, в том числе пятеро детей, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак. Повреждены девять многоквартирных домов и четыре учебных заведения, в том числе детский сад и спортивный колледж, повреждены десятки автомобилей.
Последствия обстрела Донецка
Власти самопровозглашенной ДНР 2 апреля сообщили о пяти обстрелах Донецка украинскими военными. В направлении Киевского, Кировского и Петровского районов за день были выпущены 14 снарядов, заявил глава подконтрольной России администрации города Алексей Кулемзин.
Главные фотографии предыдущего — семьсот шестьдесят восьмого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.