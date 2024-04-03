В Днепре российская ракета повредила здание спортивного колледжа. В Татарстане дрон ударил по общежитию «Алабуга Политеха» Семьсот шестьдесят девятый день войны. Фотографии

Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

В Татарстане беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Есть пострадавшие.

«РБК-Украина» утверждает, что атака дронов на Татарстан — операция украинской военной разведки.

Войска РФ нанесли удар дронами-камикадзе и ракетой Х-59 по Днепропетровской и Кировоградской областям Украины.

Петру Верзилову назначили восемь лет и четыре месяца колонии по делу о «фейках» про российскую армию.

В России с начала войны «установили» почти 440 человек, подозреваемых в поджогах военкоматов и диверсиях на железной дороге.

Зеленский подписал закон, снижающий предельный возраст призыва по мобилизации с 27 до 25 лет.

Российские войска нанесли ракетный удар по Днепру. Пострадали 18 человек, в том числе пять детей.

Атака дронов в Татарстане

Беспилотники впервые с начала полномасштабной войны России с Украиной атаковали предприятия в Татарстане — в Елабуге и Нижнекамске. Это 1300 километров от границы. В Елабуге повреждено общежитие учащихся колледжа «Алабуга Политех». По данным властей Татарстана, пострадали 14 человек, в том числе граждане Кыргызстана, Шри-Ланки, Зимбабве, Руанды, Конго, Кении, Нигерии, Южного Судана. Общежитие, как сообщалось, находится в нескольких сотнях метров от завода, где собирают беспилотники типа «Шахед», которыми Россия атакует Украину. В Нижнекамске дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод «Танеко» — дочернее предприятие «Татнефти». Источники «РБК-Украина» заявили, что атака дронов на предприятия в Татарстане — операция ГУР Минобороны Украины.

Общежитие, где жили студенты колледжа «Алабуга Политех» Осторожно, новости Пожар на НПЗ «Танеко» в Нижнекамске после атаки дронов Baza

Украинские силы под Часовым Яром

Российские войска пытаются наступать на Часов Яр в Донецкой области, но перед тем, как подойти к городу, они должны преодолеть украинскую оборону в селе Богдановка. По состоянию на конец марта, им удалось захватить восточную часть Богдановки, но в западной части украинские военные держат оборону.

Под Часовым Яром украинские военные используют британский бронетранспортер FV103 Spartan, переданный ВСУ в рамках военной помощи от союзников Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

На этом участке фронта, в числе прочих, воюют бойцы 5-й отдельной штурмовой бригады. Это подразделение принимало участие в обороне Бахмута, боях под Лисичанском и Углегорском Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Бойцы ВСУ проводят на линии непосредственного боевого соприкосновения несколько дней, затем отходят на некоторое время на заранее подготовленные позиции, а им на смену приходят их товарищи. На фото 21-летний Богдан с позывным «Блоха»5-й штурмовой бригады во время краткого отдыха в рамках ротации Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Бойцы 5-й штурмовой бригады отправляются на позиции под Часовым Яром, чтобы сменить боевых товарищей Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Обстрел Днепра

Российские войска днем 2 апреля нанесли ракетный удар по Днепру. Пострадали 18 человек, в том числе пятеро детей, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак. Повреждены девять многоквартирных домов и четыре учебных заведения, в том числе детский сад и спортивный колледж, повреждены десятки автомобилей.

В спортивном колледже, пострадавшем во время обстрела, «почти 40 лет воспитывали будущих звезд спорта», в том числе входивших в олимпийскую сборную, напомнил глава областной администрации Сергей Лысак Mykola Synelnykov / Reuters / Scanpix / LETA

Воспитанники колледжа не пострадали, так как по сигналу воздушной тревоги спустились в укрытие. «Но все равно — агрессия, которую направил на них враг, оставит свой отпечаток. Оставит, но не сломает. Потому что они — будущее Украины. И за нее продолжат борьбу. Будут прославлять каждый в своем виде спорта», — подчеркнул глава области Arsen Dzodzaiev / Anadolu / ddp / Vida Press

Arsen Dzodzaiev / Anadolu / ddp / Vida Press Arsen Dzodzaiev / Anadolu / ddp / Vida Press

По факту обстрела Днепра правоохранительные органы проводят досудебное расследование о нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины), сообщил офис генпрокурора Arsen Dzodzaiev / EPA / Scanpix / LETA

Последствия обстрела Донецка

Власти самопровозглашенной ДНР 2 апреля сообщили о пяти обстрелах Донецка украинскими военными. В направлении Киевского, Кировского и Петровского районов за день были выпущены 14 снарядов, заявил глава подконтрольной России администрации города Алексей Кулемзин.

75-летняя жительница Донецка Валентина Кравцова в своей квартире после обстрела Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

AFP / Scanpix / LETA

Главные фотографии предыдущего — семьсот шестьдесят восьмого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.