В России с начала войны «установили» почти 440 человек, подозреваемых в поджогах военкоматов и диверсиях на железной дороге
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что с начала «специальной военной операции» полиция выявила больше 400 «пособников киевского режима», подозреваемых в поджогах административных зданий, в том числе военкоматов. Об этом Колокольцев рассказал на расширенной коллегии МВД, трансляцию которой ведет пресс-служба Кремля.
«Реализована мера по выявлению граждан, занимающихся диверсионной деятельностью, пособников киевского режима. С начала спецоперации установлены 438 лиц, причастных к нападениям, поджогам административных зданий, включая военкоматы, а также объекты железнодорожного транспорта.
В начале января замглавы управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД Станислав Колесник сообщил, что в 58 регионах страны с начала полномасштабной войны в России зафиксировали 220 поджогов военных комиссариатов и объектов органов власти, из которых 85% раскрыты. Кроме того, на тот момент в РФ зафиксировали 184 диверсии на железнодорожных путях.
В МВД России ранее говорили, что фигурантами уголовных дел о поджогах военкоматов и диверсиях на железной дороге нередко становятся несовершеннолетние россияне. Кроме того, в поджогах военкоматов и других административных зданий обвиняют россиян, которые пошли на преступление, став жертвами телефонных мошенников.