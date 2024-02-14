Жительницу Петербурга приговорили к 10 годам за поджог военкомата. Она уверяла, что ее заставили мошенники

Суд приговорил жительницу Петербурга Жамангул Курбанову к 10 годам колонии общего режима по делу о поджоге двери военкомата.

67-летнюю Курбанову признали виновной в совершении террористического акта, повлекшего причинение значительного имущественного ущерба, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, Курбанова 1 августа 2023 года подожгла дверь военкомата на Английском проспекте, «после чего сделала видеозвонок заказчикам с места событий и скрылась». Причиненный военкомату ущерб оценили почти в 92 тысячи рублей. Следствие считает, что заказчики, с которым Курбанова связывалась через WhatsApp, обещали заплатить за поджог военкомата 50 тысяч рублей.

«Женщина вину признала, в содеянном раскаялась, ущерб возместила», — говорится в опубликованном объединенной пресс-службой судов Петербурга сообщении.

Гособвинение просило приговорить подсудимую к 12 годам колонии общего режима. Курбанова, в свою очередь, пишет «Медизаона», говорила, что стала жертвой мошенников — с июня 2023 года, по ее словам, ей стали звонить неизвестные, которые убедили ее взять кредиты, а затем от нее, чтобы вернуть деньги, потребовали «поджечь здание, в котором скрываются преступники».

«Я признаю честно, что я совершила, но я не террористка! Я не хотела вредить и не хотела убивать кого-то, я хотела, чтобы мошенников посадили, чтобы больше люди не страдали. Вот моя правда», — заявила Курбанова на суде.

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