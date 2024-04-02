Зеленский подписал закон о мобилизации с 25 лет (а не с 27). Рада приняла его год назад

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, снижающий предельный возраст призыва по мобилизации с 27 до 25 лет, говорится в материалах на сайте Верховной Рады.

Соответствующие поправки внесли в закон «О воинской обязанности». В прежней версии закона говорилось, что во время военного положения в Украине нельзя мобилизовать мужчин от 18 до 27 лет, которые не проходили срочную службу.

Зеленский несколько месяцев не подписывал закон. Украинский парламент проголосовал за закон 30 мая 2023 года.

Верховная Рада 7 февраля приняла в первом чтении масштабный законопроект о мобилизации. Он тоже предусматривает снижение планки призывного возраста с 27 до 25 лет. Также этот документ вводит демобилизацию военных после 36 месяцев службы, узаконивает электронные повестки и отменяет срочную службу, заменяя ее базовой общевойсковой подготовкой. Ко второму чтению законопроекта подали несколько тысяч поправок.