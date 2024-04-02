Украинские беспилотники впервые с начала войны атаковали предприятия в Татарстане

Беспилотники атаковали предприятия в городах Елабуга и Нижнекамск в Татарстане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы пишет, что пострадали шесть человек. О серьезных разрушениях не сообщается.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет, что в Елабуге повреждения получил комплекс хостелов, который построили для сотрудников особой экономической зоны и студентов местного колледжа «Алабуга Политех» в 2022 году.

Как отмечает Mash, это первая с начала войны атака беспилотников по территории Татарстана.

«РБК-Украина» со ссылкой на источник в спецслужбах пишет, что атака на предприятия в Татарстане — операция ГУР Украины. Официально украинские власти удар беспилотниками по Татарстану не комментируют, как и другие подобные атаки на объекты на территории РФ.